Sverige trodser ballade: Vil hjælpe tyrkiske jordskælvsofre

Der har den seneste tid været kold luft mellem Tyrkiet og Sverige som følge af Tyrkiets trusler om at blokere for, at svenskerne optages i Nato.

Dette hindrer dog ikke Sverige i at komme Tyrkiet til undsætning i nødens stund. Således står Sverige klar til at hjælpe den tyrkiske befolkning efter det voldsomme jordskælv natten til mandag.

Rasmus Paludan er blevet en væsentlig del af diskussionerne om Sveriges medlemskab af Nato, efter at han har brændt en koran af i Stockholm. Men er hans kamp vigtigere end Sveriges Nato-medlemskab? Og er han egentlig ikke bare en nyttig idiot for Tyrkiets præsident?

Ekstra Bladet har talt med den kontroversielle politiker, der formentlig ikke er færdig med at brænde koraner af Her svarer Rasmus Paludan på, om han blot er Erdogans nyttige idiot?

Det understreger Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, på Twitter mandag, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- Vores tanker går til ofrene og deres nærmeste.

- Som en partner til Tyrkiet og formandskabsland i EU står vi klar til at tilbyde vores støtte.

- Vi kommer til at se på koordineringen, hvad EU kan gøre, det er det eneste, jeg har lige nu. Det er en forfærdelig situation, og vi skal støtte, hvor vi kan, skriver Ulf Kristersson.

Statsministeren henviser til, at Sverige siden årets begyndelse har haft formandsposten i EU.

Siden Sverige sammen med Finland officielt søgte om optagelse i Nato sidste år, har Tyrkiet ad flere omgange truet med at blokere for, at Sverige bliver indlemmet i forsvarsalliancen.

Den magt har Tyrkiet, da alle medlemmer af Nato skal godkende nye medlemmers optagelse. Med andre ord har hvert medlem af Nato vetoret, når det handler om optagelse af nye lande.

Først skyldtes den tyrkiske modstand, anført af præsident Recep Tayyip Erdogan, at Sverige ifølge Tyrkiet holder hånden over kurdere med militante forbindelser. Det er personer, som det tyrkiske styre ønsker at retsforfølge.

Senere blev forholdet mellem de to lande forværret, da den dansk-svenske aktivist Rasmus Paludan i januar brændte et eksemplar af Koranen af foran Tyrkiets ambassade i Stockholm.

Den tyrkiske præsident sagde herefter, at Tyrkiet ikke vil godkende svensk medlemskab af Nato, så længe Sverige tillader, at aktivister kan afbrænde islams hellige bog.

Erdogan har siden åbnet for at lade Finland komme med i Nato alene. Men de to nabolande - Sverige og Finland - foretrækker at fortsætte det parløb, som de har kørt igennem hele processen.