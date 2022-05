Sveriges socialdemokrater vil med i Nato

Sveriges regeringsparti, Socialdemokraterna, støtter en svensk ansøgning om at blive optaget i forsvarsalliancen Nato.

Det meddeler partiet efter et møde, hvor netop en ansøgning er blevet drøftet.

- Socialdemokraternas partiledelse har på sit møde søndag vedtaget, at partiet skal arbejde for at søge om medlemskab af Nato, hedder det i en pressemeddelelse.

Heri står der også, at Sverige i sin ansøgning vil skrive, at det er imod at have atomvåben eller permanente udenlandske militærbaser på svensk territorium.

Socialdemokraterna er Sveriges regeringsparti, og der er nu flertal i Riksdagen i Stockholm for at søge om optagelse.

Den endelige beslutning om at sende en ansøgning til Nato ventes at blive taget mandag på et ekstraordinært møde i regeringen.

En ansøgning er blevet aktuel efter Ruslands angreb på Ukraine den 24. februar.

Det har fået de to ellers neutrale lande Finland og Sverige til i al hast at sætte gang i en proces om at melde sig ind i Nato.

Den svenske ansøgning kan være på vej til Nato inden for et par dage.

Finlands regering og præsident har meddelt, at de vil have Finland til at søge om at blive medlem af Nato, og mandag træffer Finlands parlament den formelle beslutning.

På forhånd har de 30 Nato-lande stillet sig positivt over for at optage de to skandinaviske lande.

Dog med undtagelse af Tyrkiet, som er utilfreds med, at de to lande ifølge Tyrkiet huser kurdiske terrororganisationer.

Men Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, sagde tidligere søndag under et møde blandt Natos udenrigsministre i Berlin, at han nu går i dialog med Tyrkiet.

Han venter, at tingene ordner sig.