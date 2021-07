Svindlere spinder guld på oversvømmelses-ofre

Tysk politi advarer om svindlere, der vil udnytte nationens oversvømmelser til at fylde egne lommer

De forfærdelige oversvømmelser i Tyskland har kostet liv og ødelagte bygninger.

Som om det ikke var slemt nok, har en gruppe svindlere set muligheden for at spinde guld på de tragiske hændelser.

Tysk politi advarer derfor befolkningen mod at lade sig fange i svindlernes net.

Det skriver Deutsche Welle.

Politiet i Bonn og Köln fortæller ifølge det tyske medie, at flere personer er blevet snydt efter oversvømmelserne.

Flere typer af svindel

De informerer om to forskellige typer af svindelnumre.

Den første er svindlere, som ser deres snit til at score penge fra personer, som har fået skadet deres bolig af oversvømmelserne.

Politiet har givet eksempler på, at folk bestilte affugtere online og sidenhen opdagede, at 'sælger' ikke var til at få fat på igen.

Den anden type svindlere skulle være dem, der bruger ulykkerne til at score donationer uden selv at være påvirket af begivenhederne.

Således meldte politiet om flere tilfælde af falske hjemmesider med billeder af ødelagte boliger, hvor afsenderen ønskede at få økonomisk hjælp.

De forskellige tricks fra svindlere skulle give politiet ekstra besvær, da de oftest foregår på udenlandske hjemmesider, og det kan være tidskrævende at få dem fjernet.

Hjælp er på vej

Det ser dog ud til, at der også er donationer på vej til dem, som faktisk har brug for det.

Den tyske hjælpeorganisation Caritas kunne mandag meddele, at de har samlet støtte ind for 1,5 millioner euro svarende til cirka 11 millioner kroner.

Støtten bliver tildelt dem, der har mest brug for det efter ødelæggelserne. Den vil blive uddelt enten i form af økonomisk støtte, psykologisk hjælp eller assistance til at søge hjælp hos regeringen.

Oversvømmelsen har indtil videre kostet mindst 165 personer livet i Tyskland.