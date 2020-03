Sydamerikanske mate-drikkere må droppe det fælles sugerør

I en række sydamerikanske lande forsøger indbyggerne at acceptere, at en af deres helt centrale traditioner har det hårdt under coronavirusudbruddet.

Det drejer sig om indtaget af den varme drik mate. En koffeinrig, telignende drik, der er ekstremt populær i Sydamerika. Den drikkes med et metalsugerør, et såkaldt bombilla, og deles i nogle tilfælde blandt flere personer.

Med coronavirussets indtog over hele kloden - herunder Sydamerika - må matedrikkerne dog lægge deres rutiner om.

Den uruguayanske regering har således bedt folk om ikke at dele sugerør.

- Jeg er ikke stoppet med at drikke mate, for det kan jeg simpelthen ikke. Men jeg har mistet følelsen af fællesskab, af tæthed og af at samles om noget, siger 43-årige Leonel Garcia fra hovedstaden Montevideo.

Uruguay er det sydamerikanske land, hvor mate er mest udbredt. En gennemsnitlig forbruger kan på daglig basis drikke omkring to liter mate.

Også i Argentina og Paraguay er mate udbredt. Og også her har myndighederne set sig nødsaget til at udstikke nye retningslinjer.

- Folk bliver nødt til at vænne sig til ikke at dele, lyder det fra Paraguays sundhedsminister, Julio Mazzoleni.

Det er tilsyneladende svært for folk at acceptere. I hvert fald viser billeder fra både den argentinske hovedstad, Buenos Aires, og Montevideo, at folk over weekenden i stor stil stadig deler deres mate. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Sydamerika har hidtil ikke været den hårdest ramte del af verden under coronavirusudbruddet. Det smitsomme virus spreder sig dog også hastigt i den del af verden, og Colombia har blandt andet indført drastiske tiltag.

Landets præsident, Ivan Dugue, indførte sent fredag aften lokal tid en national karantæne for hele landets befolkning. Den vil vare frem til 13. april.