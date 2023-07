Sydkorea beder Vesten om at afskrække Kim Jong-un fra oprustning

Det er tid til, at Vesten for alvor demonstrerer sin vilje til at afskrække Nordkorea fra at opruste dets atomprogram.

Det siger Sydkoreas præsident, Yoon Suk-yeol, op til Nato-topmødet. Mødet løber af stablen tirsdag og onsdag i den litauiske hovedstad, Vilnius.

- Tiden er inde til på tydeligste vis at demonstrere, at det internationale samfunds vilje til at afskrække Nordkorea fra at opruste dets atomprogram er større, end Nordkoreas ønske om at udvikle atomvåben, siger han til det amerikanske nyhedsbureau AP.

Yoon Suk-yeol deltager både tirsdag og onsdag i Nato-topmødet på en rundtur, som også inkluderer et besøg i Polen.

Det er imidlertid tvivlsomt, om drøftelserne om Nordkorea får den store taletid på mødedagsordenen, hvor storpolitiske bevægelser som krigen i Ukraine og Sveriges potentielle Nato-medlemskab ventes at fylde.

Annonce:

Ikke desto mindre har Nordkorea og dets leder, Kim Jong-un, skruet gevaldigt op for aggressionerne de seneste år. I 2022 satte landet rekord i prøveaffyringer med ballistiske missiler.

Ni lande i verden har kernevåben. Ekstra Bladet giver her et hurtigt overblik over arsenalerne og slagkraften Ni lande i verden har kernevåben. her får du et hurtigt overblik over arsenalerne og slagkraften.

Vesten hævder, at Nordkorea rasler med atomsablen. Nordkorea selv mener, at det blot forsøger at afskrække USA og Sydkorea, der sammen har arrangeret flere militærøvelser i Sydkorea og de omkringliggende have.

- Freden er aldrig så sikker og pålidelig, som når den er støttet af en voldsom magt og afskrækkelse, siger Yoon Suk-yeol til AP.

- Stærke internationale sanktioner mod Nordkorea virker ved at afskrække landet fra at udvikle dets nuklear- og missilevner.

Yoon Suk-yeol, der kommer fra det konservative sydkoreanske parti Folkets Magt, har lagt masser af offentlige midler i landets forsvar, i takt med at Nordkorea har affyret flere missiler ud over både Det Gule Hav, som adskiller halvøen Korea fra Kina, og Det Japanske Hav, som adskiller Korea og Japan.