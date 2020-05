Sydkorea melder om skud fra Nordkorea mod grænsevagter

Det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap melder om en skududveksling i grænseområdet mellem Nord- og Sydkorea.

Ifølge Sydkoreas forsvarskommando blev der affyret 'adskillige' skud fra Nordkorea mod vagtposter nær grænsen. De blev besvaret med to skud fra sydkoreanske vagter.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne, skriver Reuters.

Skuddene blev angiveligt affyret mod grænsevagter i den demilitariserede zone - kaldet DMZ - som begge lande har på deres side af grænsen.

Der er ingen meldinger om øget militær aktivitet som følge af skududvekslingen.

Skuddene blev affyret mod grænsebyen Cheorwon kort før klokken otte søndag morgen lokal tid.

Hændelsen, der ifølge Reuters kan øge spændingerne mellem de to lande, kommer, cirka et døgn efter at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, lod sig se offentligt for første gang i tre uger.

Hans fravær satte gang i rygter om, at han muligvis var alvorligt syg eller død.

Men natten til lørdag oplyste nordkoreanske medier, at Kim Jong-un fredag havde deltaget i en åbning af en fabrik. På fotografierne blev han set smilende i samtaler med rådgivere ved ceremonien.