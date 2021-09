Sydkorea: Nordkorea har affyret to missiler

Nordkorea har onsdag affyret to missiler fra landets østkyst.

Det oplyser militæret i Sydkorea ifølge AP.

Ifølge Sydkorea var der tale om to ballistiske missiler. Sydkoreanske og amerikanske efterretningstjenester skal nu undersøger detaljerne omkring affyringerne nærmere.

Japans kystvagt har efterfølgende bekræftet, at man har observeret missilerne. De kom ikke ind i japansk territorium, og ingen skibe eller fly er blevet ramt af missilerne.

Affyringerne kommer kun få dage efter, at Nordkorea har foretaget sin første prøveaffyring i et halvt år. Her var der ifølge Nordkorea selv tale om et nyt krydsermissil, som ifølge nordkoreanske medier er et 'strategisk våben af stor betydning'.

Japansk premiermininster, Yoshihide Suga, siger, at affyringen af missilerne er 'en uhyrlig overtrædelse af FN's resolutioner'.

