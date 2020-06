Sydkorea: Nordkorea står bag eksplosion i forhandligskontor

Der var været en eksplosion i det inter-koreanske forhandlingskontor på grænsen mellem Syd- og Nordkorea.

Det skriver BBC.

Ifølge Sydkoreanske myndighedspersoner er det Nordkorea, der har gennemført eksplosionen.

Eksplosion kommer blot få timer efter, at man fra Nordkoreas side endnu gang kom med trusler om at gennemføre militære aktiviteter i den demilitariserede zone mellem landene.

Det er endnu uvist, om der er nogen sårede eller dræbte i eksplosionen.

Forhandlingskontoret i Kaesong blev genetableret i 2018 for at skabe bro mellem de to stridsheste.

Øjenvidner beretter ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap News om, at øjenvidner beretter om røgudvilking, og om at man hørte lyden af en eksplosion.

Nordkorea har den seneste tid desuden langet kraftigt ud efter Sydkorea. Man mener ikke,at der bliver gjort nok for at stoppe afhoppere fra Nordkorea i at sende propaganda ind over grænsen til det lukkede land.