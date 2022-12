Sydkorea sender kampfly i luften mod nordkoreanske droner

Sydkoreansk militær har mandag sendt kampfly og helikoptere på vingerne for at afværge nordkoreanske droner i at krænke landets luftrum.

Hændelsen fik militæret til at affyre varselsskud.

Det oplyser sydkoreansk militær ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vores militær opfangede først et nordkoreansk ubemandet luftfartøj omkring Gimpos luftrum klokken 10.25 (02.25 dansk tid, red.), fremgår det i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Byen Gimpo ligger vest for den sydkoreanske hovedstad, Seoul.

Ifølge AFP var der tale om 'flere' droner.

Det er ifølge Reuters første gang siden 2017, at nordkoreanske droner er opfanget i Sydkorea.

I 2017 styrtede en nordkoreansk drone ned i Sydkorea og blev fundet på et bjerg nær grænsen til Nordkorea. Opfattelsen var dengang, at dronen var sendt afsted mod Sydkorea for at spionere.

Ifølge sydkoreansk militær forsøgte det mandag at skyde dronerne ned. Men det lykkedes ikke. Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Imens førte aktionen til, at et af Sydkoreas KA-1-kampfly faldt til jorden, kort efter at det lettede fra militærbasen Wonju. De to ombordværende piloter overlevede.

Episoden fik desuden militæret til at anmode om, at al flytrafik blev stoppet mellem Gimpo og byen Incheon, der ligger syd for Gimpo.

Det gjaldt frem til omkring klokken 14 lokal tid. Det vil sige klokken 6 dansk tid.

Episoden med dronerne kommer efter et år, hvor Nordkorea har gennemført et hidtil uset antal prøveaffyringer. Det er sket trods international kritik.

Landet har blandt andet gennemført en test med et ballistisk missil, der kan flyve langt nok til at ramme USA.