Sydkorea truer Nordkorea efter prøveaffyring af raket

Sydkoreas militær oplyser, at det har prøveaffyret en række mindre ballistiske raketter og målsøgende taktiske missiler. Det er sket, efter at Nordkorea har opsendt og testet en ny version af sin største interkontinentale raket tidligere på dagen.

Sydkoreas generalstab siger, at det er klar til at gennemføre præcisionsangreb mod nordkoreanske raket- og kontrolsystemer, hvis det bliver nødvendigt.

Nordkoreas interkontinentale raket fløj ifølge Sydkorea 1080 kilometer og nåede op i 6200 kilometers højde. Den kan udstyres med atomvåben. Den slog ned i japansk territorialfarvand.

Japans premierminister, Fumio Kishida, kalder Nordkoreas affyring 'oprørende og utilgivelig'. Det nordkoreanske styre råder over atomvåben.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, siger, at prøveaffyringen sker 'i klar strid' med FN's Sikkerhedsråds afgørelser.

- Det udgør en alvorlig trussel mod den koreanske halvø, regionen og det internationale samfund, siger han.

Der lyder også fordømmelse fra Det Hvide Hus, som kræver, at Nordkorea respekterer FN-afgørelser og stopper udviklingen af ballistiske raketter.

Nordkorea afslutter dermed en pause, det har holdt siden 2017, med at teste den langtrækkende raket.

Raketten landede vest for det nordlige Japan. Det skete 170 kilometer vest for Aomori, der ligger cirka 700 kilometer nord for Tokyo.

I sidste uge affyrede Nordkorea, hvad der antages at være en raket. Den eksploderede kort efter start over hovedstaden Pyongyang.

USA og Sydkorea har de seneste uger advaret om, at Nordkorea kunne være i gang med at foretage en prøveaffyring af en ballistisk raket.

Torsdagens prøveaffyring vil være mindst den 13. i år i Nordkorea. Det er en frekvens, som ikke tidligere er set, og som fordømmes af USA.

Torsdagens affyring kommer, på et tidspunk hvor Ukraine-krigen skaber store spændinger mellem Vesten og Rusland. Rusland er Nordkoreas allierede.

Syd- og Nordkorea var i krig fra 1950 til 1953. Parterne har aldrig formelt afsluttet krigen.