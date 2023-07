Sydkoreas militær melder om ny missilaffyring fra Nordkorea

Nordkorea har affyret flere krydsermissiler natten til lørdag.

Det oplyser militæret i nabolandet Sydkorea, skriver Reuters.

Missilerne blev affyret omkring klokken 04 lokal tid ud over Det Gule Hav, som ligger vest for den koreanske halvø.

Det Gule Hav adskiller den koreanske halvø og det kinesiske fastland.

Både sydkoreanske og amerikanske efterretningstjenester er natten til lørdag i gang med at undersøge omstændighederne omkring affyringerne, oplyser det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap ifølge AFP.

Det er anden gang inden for få dage, at Nordkorea affyrer missiler. Onsdag affyrede landet to ballistiske missiler, som landede i Det Japanske Hav mellem Japan og halvøen Korea.

Onsdagens missilaffyring fandt sted, kort tid efter at en amerikansk ubåd bevæbnet med atomvåben havde aflagt et sjældent besøg i Sydkorea.

Torsdag advarede styret i Nordkorea om, at landet kan være berettiget til at bruge atomvåben, hvis USA indsætter hangarskibe, bombefly eller ubåde udstyret med missiler i det sydkoreanske farvand og luftrum.

Øgede spændinger mellem Nord- og Sydkorea har fået Sydkorea til at styrke sit militære samarbejde med USA.

Blandt andet har de to lande afholdt fælles militærøvelser.

Samtidig har Nordkoreas leder, Kim Jong-un, varslet, at landet vil sætte fart på udviklingen af nye våben - herunder taktiske atomvåben, skriver Reuters.

Nordkorea affyrer med jævne mellemrum forskellige typer af missiler fra sit territorium mod havet enten øst eller vest for landet. Ofte beskriver det nordkoreanske styre missilaffyringerne som testaffyringer.