Sydkoreas militær: Nordkorea har affyret endnu et missil

Nordkorea har affyret endnu et missil, som er landet øst for den koreanske halvø, meddeler de sydkoreanske myndigheder

Det sydkoreanske militær oplyser om, at Nordkorea skulle have affyret et ballistisk missil omkring 2.50, søndag, lokal tid.

Missilet skulle være fløjet over havet, og være endt øst for den koreanske halvø. Det skriver Reuters.

Det kommer under 24 timer efter at Nordkorea affyrede tre lignende missiler lørdag lokal tid.

Det kortsigtede ballistiske missel blev affyret fra Pyongyang, meddeler sydkoreas 'Joint Chiefs of Staff' (En gruppe af ledere fra forskellige afdelinger i det sydkoreanske millitær, red.).

Ualmindeligt mange

Missilaffyringen er blot en af mange missilafprøvninger, som man så fra Nordkoreas side i 2022, hvilket har været ualmindeligt mange.

Foruden missilet i dag, samt de tre missiler der blev affyret lørdag, har Nordkorea affyret omkring 70 missiler i år.

De er alle sammen prøveaffyringer, har det Nordkoreanske styre meddelt.

Det omfatter blandt andet otte interkontinentale ballistiske missiler, som kan rejse langt nok til at ramme mål i for eksempel USA.

Det nordkoreanske statsejede nyhedsbureau KCNA, som normalt agerer regeringens kommunikationskanal, har endnu ikke nævnt de tre missiler, som blev affyret midnat. De har heller ikke nævnt det seneste missil, som blev affyret omkring 2.50.

