Syv døde efter kaos ved Kabuls lufthavn

Efter kaos og massivt pres fra enorme folkemængder har syv personer mistet livet ved Kabuls lufthavn i Afghanistan.

Sådan lyder det fra det britiske militær ifølge nyhedsbureauet AP.

Dødsfaldene sker efter et øget evakueringstempo fra amerikanernes side, efter Taliban har omringet lufthavnen. De amerikanske militærfly har affyret raketblus for at undgå eventuelle varmesøgende missiler.

De øgede sikkerhedsforanstaltninger ved evakueringerne i lufthavnen sker efter, at den amerikanske ambassade i Kabul lørdag udstedte en sikkerhedsalarm og frarådede deres statsborgere at rejse mod lufthavnen i den afghanske hovedstad.

Markant sikkkerhedstrusel

Embedsmænd har afvist at give yderligere informationer om sikkerhedstruslen, men de beskriver den som markant. De melder samtidig, at der ikke har været nogle bekræftede angreb endnu fra de militante bevægelser, der tidligere har kæmpet mod Taliban.

Søndag meldte det britiske militær ud, at de syv dødsfald sker som følge af trampe- og maseskader, efter Taliban-kæmpere har affyret skud op i luften for at skræmme de desperate civile, der forsøger at flygte ud af landet.

'Forholdene på jorden forbliver enormt udfordrende, men vi gør alt, hvad vi kan for at håndtere situationen så sikkert og roligt som muligt' siger det britiske forsvarsministerium i en meddelselse.