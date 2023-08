Syv døde efter missilangreb i Ukraine

Syv personer er dræbt, efter et russisk missilangreb ramte den østukrainske by Pokrovsk natten til tirsdag. Over 50 mennesker er såret efter angrebet, heriblandt to børn

Mindst syv mennesker er angiveligt døde efter et russisk missilangreb i byen Pokrovsk, der ligger i det østlige Ukraine. Over 50 mennesker blev såret i angrebet, herunder to børn.

Det skriver Reuters.

Den ukrainske indenrigsminister, Igor Klymenko, fortæller på kommunikationsplatformen Telegram, at fem af de omkomne er civile. To redningsarbejdere har også mistet livet.

Vidner beretter til Reuters, at to missiler ramte midtbyen i Pokrovsk med omkring 40 minutters mellemrum, og at de to redningsarbejdere mistede livet efter det andet missilnedslag.

Et af de sidste hoteller i regionen

En af de ramte bygninger var Hotel Druzhba, der var et populært hotel blandt redningsarbejdere, militærfolk og journalister. Det var et af de sidste åbne hoteller i Donetsk-regionen.

Missilangrebet ramte midt i byen, der har omkring 60.000 indbyggere og ligger i Donetsk-regionen. Pokrovsk ligger omkring 50 kilometer fra fronten.

De øvrige ramte bygninger var primært lejligheder beboet af civile.

