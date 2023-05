Tænketank: Putin vil stemple gammel ven som forræder

Wagner-chefen er raget uklar med den militære ledelse i Ruslands hær, som han beskylder for at lyve

Engang var de så tætte.

Nu synes forholdet mellem Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans tidligere kok Jevgenij Prigozjin at være på frysepunktet.

Den nuværende chef for Wagner-gruppen er kommet med en række udfald mod den russiske ledelses manglende hjælp til Prigozijns lejesoldater, som kæmper på slagmarken i ukrainske Bakhmut.

Gør Putins gamle ven alvor af især én trussel, vil han blive hængt ud som en forræder, lyder vurderingen nu fra en tænketank.

Jevgenij Prigozjin, lederen af den paramilitære Wagner-gruppe, er på kant med styret i Moskva. Foto: Press Service Of Concord/Reuters

Forbereder kampagne

Tidligere på måneden lød det fra Wagner-chefen, at han ville trække sine styrker ud af Bakhmut 10. maj, hvis han ikke fik mere ammunition fra Moskva. Det fik han.

Men skulle han senere gøre alvor af truslen, har Putin et modsvar i ærmet, melder Institut for Krigsstudier (ISW) i Washington D.C.

'Kreml er formentlig ved at forberede en proces for at stemple Prigozijn som en forræder. Anonyme kilder i Kreml har afsløret, at den russiske præsidents administration forbereder en informationskampagne for at miskreditere Prigozijn, men det er usandsynligt, at Kreml truer Prigozijn, mens Wagner-styrkerne stadig er ved Bakhmut-frontlinjen', skriver de i deres daglige opdatering.

Det lyder samtidigt, at Rusland hverken kan eller vil fjerne Prigozijn fra sin rolle som chef for den private lejehær Wagner-gruppen.

Prigozijn i flæsket på Putins generaler.

Frådende angreb

Chefen for den paramilitære russiske gruppe rettede senest fredag en kraftig kritik mod Ruslands militære ledelse.

Han beskylder de russiske generaler i Moskva for at nedtone den alvorlige situation for Rusland i Bakhmut, hvor man er tvunget i defensiven.

- Forsvarsministeriets forsøg på at pakke tingene ind på informationsområdet fører og vil føre til en global tragedie for Rusland, sagde Wagner-chefen.

- Af den grund må vi omgående holde op med at lyve, lød det videre i en videomeddelelse, han har lagt på sociale medier.

Forsvarsministeriet i Moskva erkender, at nogle af de russiske styrker har forladt området ved Bakhmut. Men der er blot tale om en omgruppering, hævder en talsmand for det russiske forsvarsministerium.

- Det hedder ikke omgruppering, det hedder flugt, har Prigozijn sagt i et modsvar.

Wagner-gruppen er en privat hær bestående af titusindvis af lejesoldater. Den er paramilitær, hvilket vil sige, at den opererer uden om Ruslands hær.

