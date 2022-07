Tænketank: Rusland øger rekruttering af frivillige til krig

Rusland øger ifølge den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) indsatsen for at få flere frivillige til at melde sig til krigen i Ukraine, der snart har varet fem måneder.

Rekrutteringen begyndte i juni og er intensiveret i juli med ny frivillige enheder, som bliver dannet dagligt, skriver ISW.

Enhederne udgøres angiveligt at omkring 400 mænd i alderen fra 18 til 60.

Der stilles ikke krav til, at de frivillige på forhånd har erfaring fra militæret.

De frivillige vil skulle gennem et forløb med 30 dages oplæring, før de sendes til Ukraine ifølge tænketanken.

Det korte forløb kan give bagslag i form af soldater af 'lav kvalitet' sammenlignet med den russiske hærs normale rekrutter, mener tænketanken.

Ud over at få en bonus i form af et kontantbeløb vil de frivillige få en månedlig startløn svarende til cirka 3000 dollar. Dermed vil lønudgiften til en enhed med 400 mand være på omkring 1,2 millioner dollar om måneden.

- I betragtning af, at de 30 dages træning, som de frivillige vil modtage, før de sendes i kamp, ikke vil give kampklare soldater, er prisen meget høj, skriver ISW.

Vurderingen fra tænketanken kommer, få dage efter at avisen New York Times skrev, at Ruslands hær har 'desperat brug for flere soldater'.

For at afhjælpe manglen på mandskab er Rusland afhængig af at hyre rekrutter blandt fattige etniske minoriteter, ukrainere fra separatistområder og lejesoldater til at gå i krig til gengæld for lukrative belønninger, skriver den amerikanske avis.

- Rusland har et problem med rekruttering, siger Kamil Galeev, en uafhængig russisk analytiker, der tidligere har været tilknyttet den anerkendte politiske tænketank The Wilson Center i Washington D.C.

- Dybest set er (Rusland) desperat for at få flere mænd og bruger alle mulige midler, siger Galeev til avisen.

Antallet af soldater faldet i kamp bliver holdt som hemmeligheder af både Rusland og Ukraine.

Det britiske militær estimerede for nylig antallet af dræbte russiske soldater til 25.000. Titusindvis af russere er desuden sårede i krigen ud af en samlet invasionsstyrke på 300.000.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har indtil videre afstået fra at mobilisere landets reserver eller indkalde alle unge mænd i den krigsdygtige alder.

Dermed kan Putin, skriver New York Times, fastholde sit narrativ om, at krigen er en begrænset 'militær specialoperation'.