Tæt allieret med heftig Putin-kritik

Efter en periode med intense kampe erklærede russiske styrker søndag sejr i den sidste by i regionen Luhansk, Lysytjansk.

Den ukrainske præsident har siden erkendt, at byen er kommet på russiske hænder, og den russiske præsident, Vladimir Putin, har siden erklæret samlet sejr over hele Luhansk.

Men det er langt fra alle, der hylder den russiske sejr i byen.

Således kommer den tidligere russiske militærleder Igor Girkin, også kendt som Igor Strelkov, med en heftig kritik af den russiske militærindsats. Kritikken kommer i en stribe af opslag på det sociale medie Telegram, beretter Institute for the Study of War, som løbende er kommet med analyser under krigen i Ukraine.

Opfylder ukrainsk mål

Girkin stod selv i spidsen for de prorussiske militante i krigen i Donbas i 2014, og han mener, at krigen mod Ukraine er fuldt ud berettiget. Han mener dog ikke, at Rusland og Putin har gjort nok for at vinde krigen.

Således mener han ikke, at de russiske styrker har opnået målene for anden del af 'den særlige operation', og han mener, at det ukrainske forsvar af byen Lysytjansk målrettet gik efter at tilføre så stor skade som muligt på de russiske tropper og gøre et betydeligt indhug i de russiske midler både mandskabsmæssigt og materielt.

Ifølge Institute for the Study of War mere end antyder Girkin, at det er en stor fejl af det russiske lederskab at gå ind i kampen på ukrainske præmisser, og at de russiske styrker burde hvile og blive genforsynet, da manglen på udskiftning og rotation stille og roligt ødelægger moralen hos de russiske styrker. Omvendt advarer han dog mod, at en pause vil give de ukrainske styrker muligheden for at overtage initiativet og sætte en kæp i hjulet for de russiske planer.

Samtidig mener Girkin, at der er lille udsigt til, at de russiske styrker kan gøre fremskridt andre steder i Ukraine på grund af ukrainsk overlegenhed på mandskab og udstyr.

Kamphandlingerne har sat sine tydelige spor i Lysytjansk. Her er det en nu tidligere politistation i byen. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix

Stigende kritik

Institute for the Study of War bider mærke i kritikken fra Girkin, som kommer i en række af pro-russiske militærbloggere, der langer ud efter Kremls håndtering af krigen i Ukraine, og Girkins bemærkninger er direkte i modstrid med Ruslands egen fortælling om Lysytjansk som en storslået militær sejr. Samtidig viser Girkins barske kritik, at der blandt de russiske ultranationalister er en faldende tro på det russiske projekt i Ukraine.

Ifølge krigs-instituttet er formålet med Girkins kritik sandsynligvis at få presset Rusland til en større mobilisering af befolkningen, så man kan rykke ind i Ukraine med langt større kraft og med en mere kompetent militærledelse.

Det er ventet, at Rusland efter sejren i Lysytjansk nu vil vende øjnene mod naboregionen Donetsk for at kunne sejre i hele Donbas, som er det område, der udgøres af Luhansk og Donetsk.