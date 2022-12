Taiwan melder om Kinas hidtil største indtrængen i forsvarszone

I alt har 71 fly, herunder kampfly og droner, fra det kinesiske luftvåben krydset Taiwans luftforsvars-identifikationszone det seneste døgn.

Det oplyser Taiwans forsvarsministerium mandag.

Det er den hidtil største kinesiske indtrængen på taiwansk område til dato.

En luftforsvarszone er ikke det samme som et lands luftrum.

Taiwans luftforsvarszone er væsentligt større end luftrummet og overlapper også med Kinas luftforsvarszone.

Blandt de 71 fly er ifølge ministeriet 43 fly, der har krydset Taiwanstrædets medianlinje.

Den såkaldte medianlinje er en uofficiel grænsedragning i havet, som deler vandene mellem Kina og Taiwan.

Kina siger, at landet søndag udførte 'angrebsøvelser' i havet og luftrummet omkring Taiwan. Ifølge Kina kommer øvelserne som svar på det, som landet kalder en provokation fra den demokratisk styrede ø og USA.

Taiwan mener, at øvelserne viser, at Kina er i færd med at ødelægge den regionale fred, og at landet forsøger at kue Taiwans befolkning.

Kina fastholder, at Taiwan er en del af det kinesiske rige, mens det demokratisk ledede Taiwan agerer som en selvstændig nation og på det kraftigste afviser Kinas suverænitetskrav.

Foruden de mange fly blev syv skibe fra den kinesiske flåde spottet nær Taiwan, oplyser forsvarsministeriet.

Taiwan sendte ifølge ministeriet kampfly på vingerne for at jage de kinesiske fly væk, mens missilsystemer overvågede dem.

Kina har i de senere år øget presset på Taiwan.

Taiwans regering siger, at den ønsker fred, men at øen vil forsvare sig selv, hvis den bliver angrebet.

Så sent som i midten af december sendte Kina 18 bombefly, der potentielt kan bære atomvåben, ind i Taiwans luftforsvarszone.

Bombeflyene kom, efter at Kina havde indført importforbud mod forskellige drikkevarer og fiskeprodukter fra Taiwan.

Der bor godt 23,5 millioner mennesker i Taiwan. Landet har et areal lidt mindre end Danmark.

Taiwan blev en republik i 1949. Det skete, da tabende nationalistiske styrker under den kommunistiske revolution på fastlandet etablerede sig på øen.