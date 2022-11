Taleban pisker igen

Taleban skruer op for de offentlige afstraffelser.12 mennesker blev pisket onsdag. Det er anden gang på kort tid, at der udføres offentlige piskninger. Afghanistans øverste leder indskærpede i sidste uge, at der skal straffes ifølge Sharia-lov

Flere tusinde mennesker på et fodboldstadion så på, da Taleban piskede 12 personer onsdag.

De afstraffede fik mellem 21 og 39 piskeslag, skriver BBC.

Det er anden gang inden for kort tid, at Taleban udfører offentlige afstraffelser. For omkring halvanden uge siden blev 19 personer pisket.

Det var ifølge AP første gang, at det offentligt bekræftes, at der udføres piskninger under Talebans styre.

Gruppen har haft magten siden august 2021, hvor den indtog den afghanske hovedstad, Kabul.

En talsmand for Taleban fortæller BBC, at de straffede fra onsdag havde gjort sig skyldige i ‘moralske forbrydelser’ som dækker over utroskab,røveri og homoseksuel sex.

Taleban-krigere ses her på årsdagen for gruppens magtovertagelse i Kabul. Foto:Ebrahim Noroozi/ AP Photo/ Ritzau Scanpix

Stening og offentlige henrettelser tilladt

Der var tre kvinder blandt de piskede.

Ifølge en talsmand for Taleban blev kvinderne lødsladt efter afstraffelserne, mens flere af mændene er i fængsel, skriver BBC.

Taleban havde inviteret ‘ærefulde lærde, mujahediner, ældre, stammeledere og lokale’ til den offentlige afstraffelse, skriver AP.

Afstraffelserne på fodboldstadionnet kommer kun en uge efter, at Afghanistans øverste leder beordrede dommerne til at straffe nogle forbrydelser ifølge Talebans opfattelse af den islamiske sharia-lov.

Ifølge nyhedsbureauet AFP betyder det blandt andet, at offentlige henrettelser, stening og amputering af lemmer kan ske igen.

Talebans øverste leder har beordret, at visse forbrydelser skal straffes ifølge Sharia-lov. Foto:Ebrahim Noroozi/ AP Photo/ Ritzau Scanpix

Kvinder demonstrerer

Taleban overtog magten i Afghanistan i august 2021.

USA, Danmark og andre NATO-lande trak sig ud af landet under kaotiske scener.

Dermed vendte Taleban tilbage til magten efter 20 års fravær.

Taleban påstod, at de ville lede landet på en mere moderne måde, end sidst de var ved magten.

Afghanske kvinder demonstrerer mod Taleban torsdag i Kabul. Kvinders rettigheder er i høj grad blevet indskrænket siden gruppen kom tilbage til magten i august 2021. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Men siden magtovertagelsen har der været en række urovækkende tegn på, at gruppen trækker landet i den forkerte retning.

Blandt andet ved at fjerne mange af kvindernes rettigheder.

De afghanske kvinder har ved en række lejligheder lavet demonstrationer mod Taleban-styret.

Blandt andet mod forbuddet om at piger fra 12-års alderen ikke skal gå i skole.