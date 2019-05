Taler ud om historisk miljøkatastrofe: - Jeg vidste den var gal

Da Deepwater Horizon-olieplatformen eksploderede 20. april 2010, blev det starten på det største olieudslip i historien med omfattende miljømæssige konsekvenser til følge.

4,9 millioner tønder, svarende til 796 millioner liter råolie, blev ifølge den amerikanske regering lukket ud i Den Mexicanske Golf, og selvom man havde held med at afbrænde og indkapsle meget af olien, førte det voldsom olieforurening. Det skyldtes blandt andet at en lækkende oliebrønd i 1500 meters dybde først blev lukket i september 2010.

Her forøger BP at sætte en prop i oliebrønden og stoppe udslippet.

Ny lækage truer Den Mexicanske Golf

En omfattende undersøgelse af katastrofen endte med at holde Deepwater Horizons ejer, olieselskabet BP, ansvarlig for katastrofen, blandt andet fordi der var blevet slækket på sikkerheden forud for udslippet, i bestræbelser på at spare penge.

BP ville spare penge før olielæk

På tidspunktet for eksplosionen var der 126 besætningsmedlemmer på boreplatformen, hvoraf 11 aldrig blev fundet og formodes omkommet.

Nu taler flere af de overlevende fra katastrofen dog ud, og giver deres version af hvad der skete på den skæbnesvangre dag. Det sker i National Geographic-dokumentaren 'In Their Own Words'.

Her fortæller platformsarbejderne blandt andet hvordan de blev vækket af usædvanlige lyde fra maskineriet, som flere af dem dog ikke hæftede sig videre ved. Andre fornemmede dog, at noget var grueligt galt.

- Jeg prøvede at lægge det hele sammen; banke- og hvislelydene, og nu også biplydene. Så hører jeg at maskineriet begynder at gasse op, fra normale arbejdsomdrejninger til højere end jeg har hørt det før, og det fortsætter med at stige støt. Der vidste jeg, at den var gal, fortæller en af de overlevende besætningsmedlemmer i den trailer til programmet, som du kan se over artiklen.

'In Their Own Words: Deepwater Horizon' sendes på National Geographic lørdag klokken 20.

Her går Deepwater Horizon-platformen op i flammer.

BP siger undskyld med 120 milliarder

Nu synker brændende boreplatform