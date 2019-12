Taliban dræber 23 soldater på militærbase

Mindst 23 afghanske regeringssoldater er lørdag blevet dræbt i et Taliban-angreb i den sydøstlige provins Ghazni i Afghanistan.

Det oplyser en lokal talsmand.

En gruppe af Taliban-oprørere infiltrerede en militærbase i Qarabagh-distriktet, hvor de gik til angreb.

En soldat yderligere blev såret under angrebet. Men han overlevede ved at spille død, oplyser lokale myndigheder.

Den militante bevægelse Taliban har taget ansvar for angrebet. Ifølge Taliban dræbte de 32 soldater, men dette tal er der ikke nogen bekræftelse af.

Lignende Taliban-angreb har før fundet sted i Ghazni-provinsen. Over de seneste to år er flere afghanske soldater blevet dræbt af Taliban-bevægelsen under angreb udført på samme vis.

I Ghazni mangler der militært personale. Det er medvirkende til, at der ofte ikke foretages grundige baggrundstjek af nye soldater til styrken.

Taliban-bevægelsen har med succes flere gange udnyttet det hul i systemet over de senere år, vurderer myndighederne.