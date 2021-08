Taliban er stinkende rige: Har mineraler for 1000 milliarder

Ressourcer som jern, kobber og guld ligger spredt ud over hele Afghanistan.

Der er også mange sjældne mineraler i landet, men vigtigst af alt har Afghanistan - hvad kunne vise sig at være - verdens største mængde af litium.

Det skriver CNN.

Litium er en essentiel komponent i genopladelige batterier og andre teknologier, som hele verden bruger til at tackle klimakrisen - og nu har Taliban kontrollen over store dele af den ellers knappe ressource.

Og den slags er mange er mange penge værd. Rigtig mange penge.

Også for Kina, der ifølge flere eksperter har en interesse i netop det beløb. I en artikel fra 2020 lavet af The Diplomat fremgår det, at Afghanistan sidder på naturlige råvarer og jordemetaller, der har en værdi til op mod 19 billioner kroner.

Dengang blev netop den voldsomme værdi beskrevet som et potentielt problem for den nationale sikkerhed, hvis de havnede i de forkerte hænder. Spol tiden et år frem, og nu er det pludselig Taliban, der forvalter de værdifulde mineralers skæbne.

En af Talibans medstiftere Mullah Baradar fotograferet med Kinas uderigsminister, Wang Yi, i juni. Foto: Ritzau Scanpix

Pas på Kina

Og det er ifølge analytiker hos Center For East Asia Policy Studies ved John L. Thornton Center China Ryan Hass en af grundene til, at Kina nu er venligt sindet over for Taliban.

Allerede mandag oplyste den kinesiske regering, at de ville forsøge at lave et venskabeligt samarbejde med Taliban i Afghanistan. Og det er der ifølge Ryan Hass flere grunde til.

'Selvom de kinesiske ledere ikke er glade for, at Taliban nu har overtaget magten, vil deres principper ikke stå i vejen for pragmatik. Det var udenrigsminister Wang Yis møde med Taliban-leder Mullah Abdul Ghani Baradar i Tianjin for tre uger siden også et bevis på.'

'Over tid vil Kina med glæde drage fordel af Afghanistans store mængder af mineraler og gøre det til en del af deres projekt, men de har sandsynligvis lært af USA erfaringer om, at selv beskedne forventninger i Afghanistan skal dæmpes', skriver han i en analyse.

Den analyse bakkes op af Shamaila Khan, der er direktør for AllianceBernstein. Han fortæller til CNBC, at det internationale samfund må sikre, at Kina ikke udnytter Afghanistan.

Mineindustri er ikke førsteprioritet

Hvorvidt Taliban vil være i stand til at udnytte det, er en helt anden sag.

Rod Schoonover, der er forsker og sikkerhedsekspert, siger til CNN, at store dele af Afghanistans mineindustri er hærget af korruption, men der er en lille chance for, at Taliban får kontrol over det og får industrien reguleret.

Han vurderer dog, at det ikke kommer til at ske lige foreløbig, da Taliban bliver nødt til at rette deres fulde opmærksomhed mod de presserende sikkerhedsmæssige og humanitære problemer i Afghanistan, hvor 90 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.

En mulighed for Kina

Kina er førende i verden, når det kommer til at mine sjældne metaller. Allerede mandag fortalte Kina, at de har bibeholdt kontakten med det afghanske Taliban.

Schoonover fortæller CNN, at Kina - der er naboland til Afghanistan - er i gang med et omfattende projekt med udviklingen af grøn energi.

Han er dog skeptisk omkring fremtidsudsigterne for kinesiske mineprojekter, når man ser på Kinas historik. Han fortæller, at når minearbejde ikke udføres korrekt, kan det have katastrofale følger, der kommer til at gå udover den del af befolkningen, der ikke har en stemme.

