Taliban fordømmer krigen i Ukraine

'Vi følger situationen i Ukraine tæt, og vi er bekymrede for den reelle risiko for civile tab.'

Citatet lyder unægteligt som noget, der kunne være kommet ud af munden på en vestlig leder som Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron eller Mette Frederiksen som en reaktion på Ruslands invasion af Ukraine.

Afsenderen hedder dog Abdul Qahar Balkhi, og han er talsmand for Taliban-styret, som officielt går under navnet 'Den Islamiske Emirat Afghanistan'.

Udmeldingen fra sharia-styret kom fredag morgen, og her opfordrer Taliban, der selv løbende har været i krig de sidste 20 år, til fred mellem Ukraine og Rusland.

Talsmanden for Taliban, Abdul Qahar Balkhi (nr. 2 fra højre), var en del af den delegation fra det islamiske styre, der i starten af året var i Norge for at forhandle med Vesten. Foto: Taliban-talserperson Abdul Qahar Balkhi

'Den Islamiske Emirat opfordrer til tilbageholdenhed fra begge parter. Alle parter bliver nødt til at afstå fra positioner, der kan intensivere vold,' står der i meddelelsen fra styret.

Taliban skriver ligeledes, at de opfordrer Rusland og Ukraine til at sørge for, at de afghanere, der befinder sig i Ukraine, er sikre.

