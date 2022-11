Taliban giver ordre til angreb

Pakistansk Taliban (TTP) har givet regionale kommandanter ordre til at afslutte en våbenhvile og udføre angreb over hele landet. Det siger en talsmand for bevægelsen.

Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) er en separat og selvstændig bevægelse i forhold til Taliban i Afghanistan, men den har samme islamistiske ideologi.

TTP har stået bag dusinvis af voldelige angreb og har forvoldt hundredvis af menneskers død i Pakistan, siden den opstod i 2007.

- Eftersom de militære operationer mod mujahedinkrigere fortsætter i flere områder, er det afgørende, at de lokale grupper angriber, hvor de kan, i hele landet, hedder det i erklæringen.

Erklæringen kommer, efter at pakistanske sikkerhedsstyrker har gennemført en offensiv mod TTP i provinsen Khyber Pakhtunkhwa i det nordlige Pakistan.

Taliban i Pakistan har i en periode haft kontrol over store områder i det svært tilgængelige grænseområde, hvor det har indført en radikal version af islamisk lovgivning. Men bevægelsen blev fordrevet og flygtede ind i Afghanistan fra 2010.

I juni erklærede gruppen våbenhvile på ubestemt tid med regeringen i Islamabad. I den periode var der meldinger om betydelige fremskridt i fredsforhandlinger mellem den pakistanske regering og TTP.

Efter at det afghanske Taliban tog magten i nabolandet i august sidste år, klagede Pakistan over gentagne angreb fra TTP, specielt i bjerglandskabet langs grænsen til Afghanistan.

De pakistanske myndigheder anklager også Taliban i nabolandet for at tillade TTP at bruge afghansk territorium ved angreb på mål inde i Pakistan.

