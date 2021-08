Taliban indtager ottende provinshovedstad på seks dage

Mens vestlige styrker vender hjem fra Afghanistan, fortsætter Taliban med at rykke frem.

Onsdag har den militante islamistiske bevægelse således indtaget den ottende provinshovedstad i landet på seks dage.

Efter lange kampe i den nordøstligt beliggende by Faizabad har afghanske regeringsstyrker trukket sig tilbage fra byen.

Det oplyser Jawad Mujadidi, som er medlem af provinsrådet i Badakshan, der er en af Afghanistans 34 provinser.

Ifølge Mujadidi har Taliban overtaget det meste af provinsen Badakshan.

Siden USA og andre Nato-lande begyndte at trække deres soldater ud af Afghanistan i maj, er den militante gruppe rykket frem over hele landet.

Taliban kontrollerer nu cirka to tredjedele (65 procent) af Afghanistans territorium.

Samtidig med Talibans overtagelse af Faizabad er Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, landet i byen Mazar-i-Sharif for at støtte op om regeringsstyrkernes forsvar af byen.

Mazar-i-Sharif er en af de største byer i den nordlige del af landet. Går byen tabt, regnes det som et stort nederlag for den afghanske regering.

Mens der kæmpes i Afghanistan, fortsætter forhandlinger mellem de stridende parter samt repræsentanter for USA og andre regeringer i Qatars hovedstad, Doha.

USA's særlige udsending Zalmay Khalilzad forsøger at skubbe på for at få Taliban til at acceptere en våbenhvile.

Men medlemmer af den afghanske regerings delegation i Doha har til Al Jazeera sået tvivl om samtalerne.

Regeringen ønsker således at få klarhed over, om der forhandles seriøst, eller om samtalerne blot holdes kørende, mens Taliban fortsætter sin offensiv.

USA's præsident, Joe Biden, holdt tirsdag fast i, at det var den rigtige beslutning at trække sig ud af Afghanistan.

- Jeg fortryder ikke min beslutning, sagde Biden om sin ordre om at trække alle amerikanske soldater ud efter omkring 20 års tilstedeværelse i det krigshærgede land.

Deadline for en fuldstændig amerikansk tilbagetrækning er sat til 31. august.