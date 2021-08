Taliban med klar besked til USA

- De (USA, red.) skal få alle deres styrker ud af Afghanistan.

Sådan siger Taliban-talsmand Suhail Shaheen til Sky News.

Efter en hektisk dag, hvor evakueringerne er begyndt på ny fra Kabuls lufthavn, har Taliban besluttet at svare på spørgsmål fra det engelske nyhedsmedie Sky News.

Her siger Suhail Shaheen, at Taliban er forpligtet til ikke at angribe amerikanere, men at USA bør trække alle deres styrker ud af Afghanistan.

Udover at være forpligtet til ikke at angribe, så kan Shaheen fortælle, at Taliban har annonceret amnesti til den afghanske befolkning. Han fortæller, at befolkningen ikke bør bekymre sig, og at Taliban 'viser det gennem deres handlinger'.

Kvinder må gå i skole

Taliban-talsmanden fortæller også, at kvinder kan få lov til at gå i skole i landet - herunder på universitetet.

Artiklen fortsættes under billedet...

Piger har været vant til at gå i skole i Afghanistan, og det fortæller Taliban, at de kan fortsætte med. Foto: Ritzau Scanpix

- Det er vores politik, og vi er i gang med at implementere det i de dele af landet, som allerede er faldet til os i Afghanistan, fortæller Shaheen.

Han fortæller dog, at det forventes, at kvinder skal bære hijab - men ikke nødvendigvis burka.

- Det er for deres egen sikkerhed, siger han.

Stadig uvist hvem der skal lede landet

Da Shaheen bliver spurgt ind til, hvem der skal lede Taliban i Afghanistan, fortæller han, at de er i gang med en konsultation om det, og de forventer, at den er gennemført inden to til tre dage.

Han fortæller også, at Mullah Baradar har intentioner om at tage til Afghanistan, men det vides ikke hvornår endnu. Mullah Baradar var en Talibans stiftere i 90'erne, og han er nu en af organisationens ledere.