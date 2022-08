Taliban opløser sjælden kvindeprotest med skud og slag

Talibanfolk har lørdag slået kvindelige demonstranter og skudt op i luften for at sætte stopper for en sjælden demonstration i Kabul, Afghanistans hovedstad.

Episoden finder sted, blot to dage inden Taliban har siddet et år på magten i Afghanistan.

Siden den islamistiske bevægelse 15. august igen overtog styringen i landet, er det blevet indført en række restriktioner i samfundet, blandt andet for kvinder.

Omkring 40 kvinder - som råbte 'brød, arbejde og frihed' - protesterede foran uddannelsesministeriet i Kabul, inden taliban-folkene opløste demonstrationen. Det skete ved at skyde op i luften. Det oplyser en korrespondent fra nyhedsbureauet AFP på stedet.

Nogle af kvinderne søgte tilflugt i nærliggende butikker. Her blev de jagtet af taliban-folkene, som slog dem med kolben på deres rifler.

Annonce:

Demonstranterne holdt et banner op, hvorpå der stod '15. august er en sort dag'. Protesterne handler blandt andet om rettigheder og politisk deltagelse.

- Desværre kom Talibans sikkerhedstjeneste og skød op i luften, siger Zholia Parsi, en af arrangørerne.

- De opløste demonstrationen, ødelagde vores bannere og konfiskerede mange af pigernes mobiltelefoner.

Også nogle journalister, som dækkede demonstration, blev slået af taliban-folkene ifølge en AFP-korrespondent.

Da Taliban kom til magten sidste år, var det med løfter om en mindre restriktiv linje, end da bevægelsen sidst var ved magten fra 1996 til 2001.

Men mange restriktioner er allerede blevet indført, især over for kvinder.

I marts beordrede Taliban således alle skoleklasser for piger over 12 år lukket efter en ganske kortvarig genåbning.

Og i maj lød det fra Talibans øverste leder, Haibatullah Akhundzada, at alle landets kvinder skal bære heldækkende beklædning i offentligheden.