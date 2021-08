Taliban trænger ind i Kabul

Den islamistiske militante bevægelse Taliban søndag er begyndt at trænge ind i Afghanistans hovedstad, Kabul, fra alle sider.

Det oplyser det afghanske indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters søndag formiddag dansk tid.

En talibanleder i Doha siger, at bevægelsens medlemmer er blevet bedt om ikke at udøve vold og lade alle, der ønsker det, forlade byen. Kvinder er samtidig blevet opfordret til at tage til beskyttede områder.

Det er Reuters, der henviser til lederens udtalelser, men det er ikke oplyst, hvordan og hvornår udmeldingen er kommet.

Søndag morgen faldt Afghanistans femtestørste by, Jalalabad, som var en af de eneste betydelige byer, der stadig var under den afghanske regerings kontrol.

Byen var ifølge USA's Institut for Fred en af de eneste sikre veje ud af Kabul for eksempelvis flygtninge.

Lørdag aften sagde Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde, at man var i 'fuld sving' med at evakuere lokalt ansatte på Danmarks ambassade i Afghanistan, som ligger i Kabul.

- Det handler om liv og død, sagde ministeren på pressemødet.

Fredag blev det oplyst, at den danske ambassade lukker midlertidigt, og at samtlige ansatte evakueres - herunder cirka 45 lokalt afghanske ansatte.

Jeppe Kofod oplyste lørdag, at han senest er blevet informeret om, at der er ti danskere på danskerlisten.