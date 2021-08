Taliban vil snart udråbe Islamisk Emirat

Tidligere søndag indtog Taliban Afghanistans præsidentpalads i Kabul, og det er netop herfra, at det forventes, at de vil udråbe Afghanistan til et Islamisk Emirat. Det skriver AP.

Taliban havde kontrol over landet fra 1996-2001, indtil USA invaderede landet for at jagte Osama bin Laden.

Over de seneste uger har Taliban erobret store dele af landet, og søndag begyndte de at gå ind i Kabul.

Taliban garanterede tidligere, at de ville lade folk forlade landet fra lufthavnen i Kabul, hvis de ønskede det. På trods af den udmelding blev der tidligere meddelt om skud mod lufthavnen.

