Tankbil kører direkte mod fredelige demonstranter i Minneapolis

En tankbil kørte tidligt søndag aften lokal tid i retning direkte mod en stor gruppe demonstranter på en motorvejsbro i Minneapolis.

De mange demonstranter nåede at springe til side, og ingen er umiddelbart kommet til skade.

Det skriver CNN.

Tv-billeder viser tankbilen komme kørende direkte mod demonstranterne, som når at springe til side, før køretøjet stopper.

Herefter iler demonstranter tilbage mod tankbilen og trækker chaufføren ud, hvorefter de ifølge vidner giver ham bank.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Da politiet ankommer til stedet, bliver chaufføren anholdt og bragt til hospitalet.

- Meget foruroligende handlinger begået af en lastbilchauffør på Interstate Highway 35 West mod en gruppe fredelige demonstranter, skriver sikkerhedsmyndighederne i delstaten Minnesota, hvor Minneapolis ligger, på Twitter.

- Lastbilchaufføren kom til skade og er bragt til hospitalet med ikke-livstruende skader. Han er anholdt.

- Det lader ikke til, at nogen demonstranter blev ramt af lastbilen.

Det er fortsat uvist, hvorfor lastbilchaufføren kørte sit køretøj direkte mod demonstranterne.

En af demonstranterne fangede optrinnet på sin mobiltelefon.

- I dag var jeg vidne til ren og skær ondskab. Tusinder og atter tusinder af demonstranter marcherede fredeligt for at kræve retfærdighed for George Floyd, da en tankbil kom pløjende direkte mod mængden, skriver Zachary Donald på Twitter.

Han tilføjer, at demonstranterne havde tilladelse til at være på motorvejsbroen, der netop på grund af den fredelige protest var spærret for trafik.

- Chaufføren kom ikke ved et uheld til at dreje ned ad motorvejen. Han gjorde det med vilje og ulovligt, skriver Zachary Donald.

Sent søndag aften lokal tid oplyser myndighederne i fængslet Hennepin County Jail, at lastbilchaufføren er blevet sigtet for overfald.

Det skriver CNN.

Chaufføren er identificeret som Bogdan Vechirko.