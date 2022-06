Tass: Zelinskyjs embedsmænd sidder fast i krigsramt by

Efter at den russiske hær har fået kontrol med byen Sjevjerodonetsk i det østlige Ukraine, har russerne nu sat kræfterne ind for at nedkæmpe ukrainerne i den nærliggende by Lysytsjansk.

De to byer, der inden krigen havde hver omkring 100.000 indbyggere, kaldes ofte for søsterbyer.

Nu er der omfattende ødelæggelser i Sjevjerodonetsk.

Den blev bombarderet af russisk artilleri i ugevis, inden de sidste ukrainske soldater trak sig ud af byen for få dage siden.

Lysytsjansk har også omfattende ødelæggelser, men ukrainske soldater kæmper stadig i byen.

Russisk artilleri blokerer nu for adgangen sydfra, siger den ukrainske generalstab.

Det russiske nyhedsbureau Tass skriver, at flere højtstående embedsmænd fra Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyjs kontor i øjeblikket opholder sig i Lysytsjansk.

En talsmand for folkemilitsen i den selverklærede Folkerepublikken Luhansk (LPR) siger, at soldater i øjeblikket prøver at hindre, at Zelenskyjs embedsmænd forlader byen.

- Sammen med mange udenlandske lejesoldater er der adskillige højtstående embedsmænd fra præsident Zelinskyjs kontor. Der traffes foranstaltninger for at sikre, at de ikke kan flygte fra byen, siger talsmanden ifølge Tass.

Det er prorussiske separatister, der har udråbt LPR. Det samme gælder den anden selverklærede republik i området, Folkerepublikken Donetsk.

Rusland har anerkendt de to områder som republikker.

Tidligere søndag sagde Igor Konasjenkov, talsmand for Ruslands forsvarsministerium, at russiske tropper og luftvåben har bombet fire ammunitionsdepoter i en vestlig forstad til Lysytsjansk.

Det har ikke været muligt at verificere nogle af oplysningerne.

Reuters har talt med en ældre kvinde, der sidder i kørestol, og som sammen med en gruppe andre er blevet evakueret fra Lysytsjansk med bus.

Hun er nu i den ukrainsk-kontrollerede by Pokrovsk, hvor Reuters har mødt hende.

- Lysytsjansk var forfærdelig i den seneste uge. I går kunne vi ikke holde det ud mere, siger hun.