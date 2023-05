Teori: Kreml bombede selv Putin-residens

Ifølge de russiske myndigheder har Vladimir Putins residens i Moskva været under angreb tirsdag aften

Rusland har måske bombet sig selv med vilje.

Sådan lyder det fra den amerikanske tænketank ISW.

Tirsdag aften blev Vladimir Putins residens i Moskva bombet af droner. Ingen døde i angrebet, men i Kreml blev det hurtigt betragtet som et ukrainsk mordforsøg på præsidenten.

Selv afviser Ukraine at stå bag, og de bakkes nu op af en analyse fra tænketanken ISW, som vurderer, at Rusland selv står bag angrebet.

ISW mener, at det blev iscenesat i propagandaøjemed.

'Flere faktorer tyder på, at angrebet blev udført internt og målrettet iscenesat,' skriver tænketanken.

Droneangrebet på Putins residens var iscenesat af Rusland selv. Sådan lyder det fra en amerikansk tænketank. Foto: Alexei Druzhinin/Reuters/Ritzau Scanpix

Yderst usandsynligt

ISW påpeger, at Rusland blandt andet har udvidet sit luftforsvar for nylig.

'Det er derfor yderst usandsynligt, at to droner kunne være trængt gennem flere lag af luftforsvaret og detoneret eller blevet skudt ned lige over hjertet af Kreml,' lyder det.

Annonce:

Angrebet på Putins residens har givet anledning til hurtig og klar respons fra Kreml. ISW vurderer, at man forsøger at skabe motivation for yderligere mobilisering.

Intet valg

Dmitrij Medvedev, Ruslands tidligere præsident og nuværende viceformand i landets sikkerhedsråd, reagerede prompte onsdag aften.

'Moskva har ikke noget andet valg end at eliminere Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, og hans nærmeste,' skrev han ifølge Dagbladet på sociale medier.

Fra Kreml lød det også, at man ville forbeholde sig retten til at 'træffe gengældelsesforanstaltninger, hvor og når man finder det passende'.

ISW betragter den russiske kommunikation efter angrebet som usædvanlig koordineret.

'Kreml har tidligere ikke formået at reagere med hurtig og sammenhængende kommunikation som svar på andre militære ydmygelser,' skriver tænketanken.