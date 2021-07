Terror-angrebene forsvandt: Her er årsagen

Barcelona, London, Nice, Stockholm og Manchester.

Det var bare nogle af de byer, der blev ramt en bølge af voldsomme terrorangreb +Europa i 2016 og 2017. Hundredvis af mennesker mistede livet som følge af islamisternes meningsløse blodsudgydelser.

Men siden terrorangrebet i Barcelona i august 2017, hvor 23 mennesker mistede livet, har vi ikke set et islamistisk terrorangreb med mere end 10 dræbte på europæisk grund.

Et af de mest hjerteskærende billeder fra angrebet i Paris, hvor en kvinde hænger fra anden sal i forsøget på at gemme sig for terroristerne. Foto: Le Monde.

Ekstra Bladet har talt med ekspert i terrorisme, ph.d. og jihadismeforsker Tore Hamming om årsagen til, at angrebene pludselig er væk. Og han peger på især en ting.

- Den helt afgørende årsag er, at det militære pres på Islamisk Stat blev så stort i Syrien. Det betød, at Islamisk Stats internationale afdeling, der sad og planlagde den slags angreb, blev fuldstændig udryddet. Forudsætningen for at træne folk og sende dem til vesten var slet ikke til stedet, og det var grunden til, at de store angreb ophørte på det tidspunkt, siger Tore Hamming til Ekstra Bladet.

Metrostationen Maalbeeek var et af de to steder, der blev angrebet af bombemænd i Bruxelles. Foto: Tobias Nicolai/Ritzau Scanpix.

Stadig ensomme ulve

De små angreb, hvor de såkaldte ensomme ulve angriber pludseligt og uden al for meget planlægning, er også blevet færre og færre. Og det er der også en god forklaring på ifølge Torre Hamming.

- Jeg tror, at det har noget at gøre med, at det ikke går så godt for Islamisk Stat. De har sværere ved at mobilisere folk. Når det går godt, de vinder deres kamp og indtager mere territorium, så er det nemmere at overbevise folk om, at det er vinderholdet.

- I øjeblikket kan de ikke tiltrække folk på samme måde til at rejse til Irak eller Syrien, og det er da også blevet vildt meget sværere at gøre, siger Tore Hamming til Ekstra Bladet.

Paris bliver formentlig aldrig det samme igen efter de frygtlige angreb flere steder 13. november. Foto: Christophe Petit Tesson/Ritzau Scanpix.

Virtuelle agenter

- Kan det også skyldes, at efterretningstjenesterne er blevet bedre til at håndtere angrebene og forebygge?

- Det er svært at sige, om de er blevet mere dygtige til at forhindre angreb, men hvis vi snakker om de her enkeltmandsangreb, så er de bare vildt svære at forhindre.

- Hvis det skal lykkes, så skal der typisk være noget kommunikation, som de skal opsnappe. I USA og i Danmark ser man efterhånden hver gang, at der har siddet en efterretningsagent og chattet med de her mennesker, og så har man fanget dem den vej rundt, siger Tore Hamming.

Han fortæller samtidig, at især FBI men også de andre efterretningstjeneste helt sikkert er blevet bedre til at stoppe de ensomme ulve.

- Det er næsten umuligt at stoppe en person, der bare tager en kniv eller en pistol og så angriber, men du kan være massivt til stede med virtuelle agenter på online-platforme. De her ensomme mennesker har typisk et behov for at skrive med nogen, og så skal efterretningstjenestens folk være dem, som de skriver med, siger han.

Store terrorangreb i Europa I perioden 13. november 2015 til 18. august 2017 var der syv store angreb i Europa (Tyrkiet er ikke medregnet red.) med over ti dræbte. Derudover var der en masse små angreb. Her er oversigten over de største angreb i perioden på knap to år: - 13. november 2015. Et koordineret angreb i Paris, hvor seks steder blev ramt. Heriblandt et sted tæt på Stade de France og Bataclan-teatret, hvor 90 ud af de 138 mennesker blev dræbt. - 22. marts 2016. Lufthavnen i Bruxelles og en metro-station i samme by blev angrebet af bomber. 38 mennesker mistede livet, mens 340 blev såret. - 14. juli 2016. En terrorist angriber gågade i Nice med en lastbil i forbindelse med festlighederne ved Bastille-dagen i Frankrig. 87 dræbt. 434 såret. - 19. december 2016. Endnu et lastbil-angreb. Denne gang på et julemarked i Berlin. 56 bliver sårede, mens 12 mennesker bliver dræbt. - 22. maj 2017. Efter en koncert med popstjernen Ariana Grande eksploderer en bombe i Manchester Arena. 22 mennesker mister livet, mens 250 bliver sårede. - 3. juni 2017. En mand går amok med en kniv på London Bridge og på en nærliggende restaurant i den britiske hovedstad. 11 dræbte. 48 sårede. - 17-18 august 2017. I Barcelona og i omkringliggende byer finder et koordineret angreb sted. Blandt andet på den verdenskendte La Rambla, hvor tilfældige forbipasserende bliver kørt ned. 24 dræbte. 154 sårede.

- Hvordan tror du, at det kommer til at udvikle sig i fremtiden?

- Jeg tror, at vi bliver ved med at se de her enkeltmandsangreb, som vi oplever i ny og næ. Hvis de har en pistol eller et maskingevær, så kan de meget hurtigt dræbe fem-ti mennsker. Det er jo alvorligt nok. Jeg tror, at det bliver tendensen, indtil der kommer en eller anden stor begivenhed, der kan mobilisere folk i vesten.

Ifølge Tore Hamming kunne en sådan begivenhed være, at Islamisk Stat får kontrol med et territorium igen. Det kan betøde, at de igen kan opfordre sympatisører til at rejse ned og blive trænet.