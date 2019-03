Terrorgruppe vokser i ferieparadis

Filippinerne er blevet et af de foretrukne tilflugtssteder for terrorgruppen IS efter det forestående nederlag i Syrien

Kampen mod terrorens kalifat i Irak og Syrien lakker mod enden. Gruppen, der på sit højeste havde besat et landområde på størrelse med Storbritannien, har nu kun kontrollen over en lille landsby i det sydøstlige Syrien.

Kampen på Filippinerne, der er et yndet feriemål for mange danskere, er kun lige begyndt.

Terrorgruppen har siden 2016 haft en tilstedeværelse på Mindanao-øgruppen i det sydlige Filippinnerne, og i takt med, at amerikanske og allierede bombefly har drevet IS på flugt i Syrien, så er deres fodfæste i ferieparadiset kun blevet stærkere.

Soldater undersøger et køretøj. Foto: Ritzau Scanpix

På trods af heftige kampe mellem de filippinske regeringsstyrker og terrorgruppen, og udtalelser fra præsident Duterte om triumf, så har IS bidt sig fast.

- IS er det mest komplicerede og voksende problem for Filippinerne i dag. Vi burde ikke lade som om, det ikke eksisterer, bare fordi vi ikke ønsker, at det gør det, siger Rommel Banlaoi fra Filippinnernes 'Institute for Peace, Violence and Terrorism Research' til avisen New York Times.

I januar ramte et bomberangreb en katolsk katedral og dræbte 23 mennesker. Islamisk Stat tog skylden for angrebet, men myndighederne har ifølge filippinske præster, den amerikanske avis har talt med, dysset sagen ned.

Den officielle fortælling er, at IS er besejret. Derfor er historien om, at terrorgruppen har samlet alle de muslimske oprørere, der siden 1990'erne har huseret i vildnisset i det sydfilippinske øhav, ikke velkommen.

Efter angrebet på katedralen kom præsidenten i spidsen for sin kortege og så gerningsstedet, trampede rundt i bevismateriale og forhindrede retsmedicineren i at komme til, fortæller en talsperson fra kirken.

31. december sprang en bombe udenfor et indkøbscenter i byen Cotabato. Foto: Ritzau Scanpix

Der gik angiveligt flere dage, før ligene blev fjernet.

Myndighederne konkluderede, at lokale banditter stod bag.

- Vi vil have en uafhængig undersøgelse. Det gik for hurtigt. Dette er en seriøs sag, som er nødt til at blive undersøgt grundigt. Truslen er ikke lokal. Den kommer udefra, måske fra IS, siger en præst til New York Times.