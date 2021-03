Ti år senere: Borgerkrig har taget 400.000 liv

Mandag er det præcis ti år siden, at demonstranter i forlængelse af det arabiske forår gik på gaden i Deraa i det sydlige Syrien mod Bashar al-Assads regime.

Den syriske hær svarede dengang igen med åben ild og talrige anholdelser, og dermed blev den syriske borgerkrig født.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder anslår, at mindst 400.000 mennesker siden har mistet livet i konflikten. De fleste af dem civile.

I krydsilden er børnene, for hvem det er svært at forestille sig, at situationen kan blive meget værre. Det mener generalsekretær i Unicef Danmark Karen Hækkerup.

- Vi kan godt forstå, at det kan være hårdt at høre om den samme krig i ti år, men for de børn, der aldrig har kendt til andet end krig, har vi et kæmpe ansvar for at hjælpe dem, siger generalsekretær Karen Hækkerup.

Konflikten haft uoverskuelige følger for børn og familier i Syrien.

- Konflikten i Syrien har altomfattende konsekvenser for de millioner af børn, der er fanget midt i den, siger Karen Hækkerup. Unicef vurderer, at ni ud af ti syriske børn har brug for humanitær hjælp.

Sult og fattigdom er udbredt, millioner af børn går ikke i skole, tusindvis af børn er såret eller har mistet livet.

Børn helt ned til syvårsalderen er blevet rekrutteret af væbnede grupper og antallet af børn, der viser tegn på psykiske lidelser, er svimlende, anfører Unicef.

Organisationen anslår, at flere end 6400 børn har mistet livet i konflikten.

I Danmark har især al-Hol-lejren i det nordøstlige Syrien fået opmærksomhed.

Mange af de muslimer, der rejste fra Vesten og ned til Islamisk Stat (IS), er nu i al-Hol og en anden lejr, al-Roj. Der er også danske statsborgere, herunder danske børn, som er født i Syrien.

I Danmark og i andre lande er det i øjeblikket et varmt emne, hvorvidt man skal bringe sine statsborgere hjem fra lejrene eller lade dem blive i det område, de selv valgte at rejse til.

- Der er ikke nogen tvivl om, at der ikke bør være børn i en lejr som det, vi ser i al-Hol. Fra Unicef går vi også ud og anbefaler alle landes regeringer at tage deres børn hjem.

- De her børn er fuldstændigt uskyldige i forhold til, hvad deres forældre har gjort, siger Karen Hækkerup.