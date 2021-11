Ti mennesker frygtes fanget i kollapset bygning i Tyrkiet

13 mennesker er kvæstet, efter at en bygning i det østlige Tyrkiet tirsdag eftermiddag kollapsede.

Mindst ti andre frygtes at være fanget i murbrokkerne.

Det oplyser tyrkisk redningsmandskab og lokale myndigheder i provinsen Malatya, hvor kollapset er sket.

Bygningen i to etager indeholdt et par restauranter og en café. Det er ikke klart, hvor mange mennesker der opholdt sig på stedet, da bygningen styrtede sammen.

Tyrkisk redningsmandskab oplyser, at 13 mennesker er bragt til et hospital i området. Ifølge flere medier er to af dem alvorligt kvæstet.

Borgmester Osman Guder i byen Battalgazi, hvor bygningen lå, siger til tyrkisk tv, at mellem 20 og 25 mennesker menes at være fanget i murbrokkerne.

Formanden for oppositionspartiet CHP, Enver Kiraz, sætter tallet højere. Han siger, at op mod 30 mennesker er fanget i den kollapsede bygning.

- I stueetagen var der en kyllingerestaurant, et sted der sælger nødder og et bageri. Og på første sal var der en café, oplyser han til nyhedsbureauet AFP.

- Det er en meget menneskefyldt gade. Så vidt jeg ved, blev nogle mennesker kvæstet, da de passerede forbi bygningen.

Godt en time efter kollapset rapporterer tv-stationen Haberturk dog, at antallet af savnede er nede på ti.

Billeder fra stedet viser redningsmandskab bruge gravkøer for at fjerne de største murbrokker i et forsøg på at finde de savnede.

Det er ikke umiddelbart klart, hvad der er skyld i, at bygningen styrtede sammen.

Men øjenvidner siger ifølge tyrkiske medier, at bygningen var ved at blive renoveret, og at der kan være sket skade på en af de bærende søjler.

- Jeg hørte først en knagende lyd, og så kollapsede bygningen. Der kom en støvsky. Det var som dommedag, siger et øjenvidne til tv-stationen Haberturk.