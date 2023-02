Ti syrere dræbt på trøffeljagt

Ti syriske civile har mandag mistet livet, mens de var ude for at samle trøfler i det vestlige Syrien. Ofrene blev dræbt i to forskellige mineeksplosioner.

Det rapporterer det statslige, syriske nyhedsbureau Sana ifølge AFP.

Den ene eksplosion kostede ni personer livet. Yderligere to blev såret.

Ved den anden eksplosion blev én person dræbt og ti andre såret.

Eksplosionerne fandt sted i distriktet Salamiyah i Hama-provinsen.

Det er ifølge det syriske nyhedsbureau den militante gruppe Islamisk Stat, der har placeret landminerne i området. Islamisk Stat havde kontrol over Hama-provinsen fra 2014 til 2017.

Adskillige civile har tidligere mistet livet, mens de var ude at lede efter trøfler i den syriske natur.

Så sent som 17. februar blev mere end 50 civile dræbt i et Islamisk Stat-angreb, mens de var ude at indsamle den delikate og kostbare spise.

Annonce:

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder udnytter Islamisk Stat den årlige trøffeljagt til at lave angreb i ellers øde dele af Syrien.

Observatoriet har base i Storbritannien, men har et stort netværk af informanter på tværs af Syrien.

For mange civile i Syrien er trøflerne en vigtig indtægtskilde. Trøflerne er i sæson fra februar til april og kan sælges til høje priser.

Ifølge AFP kan man finde nogle af de bedste trøfler i den syriske ørken.

Et kilo af de eftertragtede svampe kan i Syrien sælges for mellem fem og ti dollar - svarende til mellem 35 og 70 kroner. Det er en relativt høj pris i det krigshærgede land, hvor store dele af befolkningen lever i svær fattigdom.

Borgerkrigen i Syrien har foreløbig varet i 12 år. Krigen har kostet omkring en halv million mennesker livet, og derudover er millioner drevet på flugt.

Sprængstoffer, der er blevet efterladt i naturen, langs veje og i bygninger, har dræbt hundredvis af civile og såret flere tusinde i løbet af krigen.