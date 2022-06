Tidligere ambassadør: Det kan få Rusland til at stoppe krigen

Én ting kan få Rusland til at afslutte krigen i Ukraine.

Det er i hvert fald meldingen fra den tidligere amerikanske ambassadør i Rusland Michael McFaul.

Magt, ikke følelser

Over for MSNBC fortæller politologen og diplomaten, at det ikke handler om Putins følelser, men om magt.

Den udtalelse kommer oven på en udtalelse fra Frankrigs præsident, Emmanuel Macron. Han sagde tidligere på måneden, at det var vigtigt at undgå at ydmyge den russiske præsident, hvis man ville nå frem til en diplomatisk løsning.

'Naivt'

Men ifølge den tidligere ambassadør er det en 'naiv' udtalelse, fordi Putin indtil videre fortsat vil forsøge at besætte områder i Ukraine.

- Han sætter sig først ved forhandlingsbordet, når hans militær ikke længere kan nå frem. Når de er låst på slagmarken. Det handler om magt, ikke om Putins følelser, fortæller Michael McFaul i interviewet.

Brutal krigsførelse

Ifølge diplomaten, som var udsendt til Rusland fra 2012 til 2014, er det altså hverken diplomatiske forsøg eller økonomiske sanktioner, der får Putin til at trække bremsen.

Beviset for det skal ifølge Michael McFaul findes i Putins krigsførelse. Han mener, at Ruslands brutalitet i krigen viser, at det kun er, når hans tropper ikke længere kan rykke frem, at han trækker sig.

Hvilket lige nu desværre ikke er tilfældet, påpeger han.

Med den analyse vil det være op til det ukrainske militær at tvinge Putin til forhandlingsbordet

