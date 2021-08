Tidligere FE-chef: Et spørgsmål om dage før Kabul falder

Den ene store by efter den anden er de seneste dage faldet i Afghanistan, og Taliban står nu på tærsklen til landets hovedstad Kabul, hvor adskillige vestlige personer fra blandt andet ambassader befinder sig.

Og evakueringer af personer med vestlige baggrund skal gå stærkt, vurderer Jacob Kaarsbo, der frem til 2017 arbejdede som chef i Forsvarets Efterretningstjeneste med fokus på kontraterror i blandt andet Afghanistan.

- Det er er åbent spørgsmål, hvor godt forsvaret af Kabul er forberedt, og hvad den afghanske hær har tilbage at skyde med. Men det er et spørgsmål om dage, før Taliban indtager Kabul. Den evakuering skal gå stærkt, siger Jacob Kaarsbo, der i dag er partner i rådgivningsvirksomheden Bischoff Advisory.

USA har allerede meldt ud, at der sendes 3000 amerikanske soldater til hovedstaden for at beskytte amerikanske interesser i forbindelse med evakueringen fra Kabul.

Artiklen fortsætter under billedet.



Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, har lørdag talt til nationen på afghansk TV. Han siger, at 'en genmobilisering af de væbnede styrker har højeste prioritet'. Billedet er fra præsidentens (mf.) besøg i byen Mazar-i-Sharif onsdag. Byen skulle i skrivende stund være under kraftige angreb fra Taliban. Foto: Ritzau Scanpix

Satsede på byer i syd

Ifølge den tidligere FE-chef er nogle af den afghanskes hærs bedste enheder allerede blevet besejret, hvilket ikke just tegner godt for forsvaret af hovdstaden.

- Jeg ved, at de satsede på, at nogle af deres bedste enheder skulle forsvare byerne Lashkar Gah og Kandahar, og det er derfor, at det tog tid for Taliban at erobre dem, siger Jacob Kaarsbo.

Lashkar Gah og Kandahar er Afghanistans næststørste og tiendestørste by, og udover at kunne få fingre i krigsmateriel, når Taliban erobrer nye områder, så kan de også fingre i mere mandskab fra de militsledere, der har været allierede til regeringen.

Mange lokale krighserrer har nemlig haft ansvaret for sikkerheden i store dele af Afghanistan, fortæller Jacob Kaarsbo.

- Mange forskellige krigsherrer er stukket af og har mere travlt med at varetage deres egne interesser. Ismail Khan overgav sig for eksempel i Herat (Afghanistans næststørste by, red.) og overgav sin milits, som vel er en af de stærkeste i Afghanistan overhovedet, til Taliban.

- Han har sandsynligvis overdraget sin milits under trusler om, at hvis han ikke gjorde det, ville han blive skåret i småstykker. Men det er alligevel et slags fænomen i Afghanistan, at lokale krigsherrer slutter sig til modstanderen, for man vil jo gerne være på det vindende hold, siger han.

UM: Kom ud nu

Også i Udenrigsministeriet har man set skriften på væggen, og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) sagde fredag, at de ansatte på Danmarks ambassade i Kabul bliver evakueret.

Samtidig skal alle danskere i Afghanistan forlade landet omgående, lød det videre.

- Vores muligheder for at bistå i Kabul vil hurtigt blive reduceret i de kommende dage. Situationen er alvorlig. Vi har taget de fornødne forholdsregler, sagde Jeppe Kofod.

Taliban har i skrivende stund kontrol over omkring to tredjedele af landet, men regeringen fortsat kontroller store byer som Kabul, Mazar-i-Sharif i nord og Jalalabad i øst ved grænsen til Pakistan.