Tidligere FSB-agent: - Det bliver en helvedes massakre

Den tidligere FSB-agent Igor Girkin var oprørsleder for russiske seperatister i Donetsk, og han spillede en nøglerolle, da Rusland annekterede Krim.

Nu langer han ud efter hele Ruslands top, som han ikke mener er i stand til at vinde krigen i Ukraine.

På sin Telegram-kanal har han i flere uger været svært kritisk overfor den russiske krigsindsats, og det kulminerede mandag, hvor general Sergej Surovkin fik med kniven, skriver TV 2.

Her sagde han, at generalen 'kommer i Helvede', da alle russiske officerer med højere rang end oberstløjtnant er 'tåber'.

En helvedes massakre

I sidste uge erklærede Girkin, at Rusland har tabt krigen i Ukraine, og han mener slet ikke, at russerne er færdige med at tabe liv.

- Det er umuligt at beskrive den militære inkompetence. Dette er et enormt massivt forræderi, og der kommer en fuldstændig helvedes massakre næste gang, ukrainerne går i offensiven. Den russiske hær og dens overkommando har ingen chancer for succes, sagde han mandag.

Lørdag langede Girkin også ud efter Putin, da han i et interview sagde, at den russiske regering 'er afgjort ikke i stand til at håndtere denne krise'.

Frygter eget liv

Girkins voldsomme kritik af Rusland kommer, efter han har gjort sig særdeles upopulær i resten af verden.

Ukraine har udstedt en dusør på 100.000 dollars på Girkins hoved, og tidligere i år fik han en livstidsdom ved krigsforbryderdomstolen i Haag, da han blev dømt ansvarlig for nedskydningen af MH17, hvor små 300 mennesker mistede livet.

Han er dog også overbevist om, at ukrainerne får slået ham ihjel inden længe.

- De kommer til at dræbe mig. Men så kommer jeg for helvede ikke til at opleve mere skam, og på den måde kan man sige, at jeg kommer til at få det godt.