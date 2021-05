Tidligere statsleder såret i muligt bombeangreb

Den tidligere præsident i Maldiverne Mohamed Nasheed er blevet såret i en eksplosion, der efterforskes som et bombeangreb

Tidligere præsident i Maldiverne og nuværende formand for parlamentet, Mohamed Nasheed, er blevet såret i et muligt bombeangreb ud for sit hjem.

Det skriver Al Jazeera.

Der er endnu ingen detaljer om, hvilke skader Mohamed Nasheed har fået efter eksplosionen. Mindst en af hans sikkerhedsvagter er også blevet indlagt efter eksplosionen.

Maldivernes udenrigsminister, Abdulla Shahid, tager i et opslag på Twitter stor afstand fra det, han kalder et angreb.

'Jeg tager star afstand til angrebet på formanden for parlamentet, præsident Mohamed Nasheed, i aften. Kujonagtige angreb som disse har ingen plads i vores samfund,' skriver udenrigsministeren blandt andet i opslaget.

Eksplosionen skete ifølge AFP, da Mohamed Nasheed var på vej ind i sin bil i hovedstaden, Male.

Mohamed Nasheed var præsident i Maldiverne mellem 2008 og 2012. Østaten har lidt mere end 400.000 indbyggere.