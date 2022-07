Tidligere svensk soldat er dræbt i krigen i Ukraine

En tidligere soldat fra Sverige er død under krigen i Ukraine.

Det bekræfter det svenske forsvar til nyhedsbureauet TT tirsdag, efter mediet SVT berettede om dødsfaldet.

- Der er tale om en mand, der var ansat i forsvaret indtil foråret. Han valgte at sige op og tog til Ukraine, siger Mikael Ågren, vagthavende presseansvarlig i det svenske forsvar, til TT.

Ifølge SVT blev manden dræbt af en granat i brystet under kampe omkring Donetsk i det østlige Ukraine.

Han var 28 år, havde rang af løjtnant og var tidligere ansat ved flyvevåbnet, skriver mediet videre.

Det svenske udenrigsministerium oplyser, at oplysningerne om dødsfaldet er ved at blive undersøgt.

- Udenrigsministeriet har modtaget ubekræftede oplysninger, som vi nu undersøger med de ukrainske myndigheder gennem vores ambassade i Kyiv. Omstændighederne i Ukraine vanskeliggør det arbejde, lyder det i et skriftligt svar fra ministeriet til SVT.

I slutningen af april blev en dansk mand meldt dræbt i Ukraine. Senere blev han identificeret af familien, der betragtede ham som omkommet.

Ifølge Jyllands-Posten skulle den 25-årige dansker angiveligt være rejst til Ukraine, efter at han i marts mentes at have registreret sig hos Ukraines ambassade i Danmark med henblik på at blive optaget i den internationale hær for at kæmpe mod Rusland.

TV 2 berettede om, at han var tidligere soldat hos Det Jydske Dragonregiment i Holstebro.

Han mistede ifølge mediet livet i den sydlige by Mykolajiv. Her var han en del af en gruppe på otte soldater fra Ukraines fremmedlegion, der kom i kamp med russiske soldater.