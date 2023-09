Til kamp i Guds navn: Vil slå Putin ihjel

Russerne beskylder den ukrainske præst Gennadiy Mokhnenko for at være terrorist på grund af præstens arbejde med at hjælpe den ukrainske hær ved fronten. Selv siger Gennadiy Mokhnenko, at han blot kæmper for det gode i verden

(EKSTRA BLADET, UKRAINE) Præsten Gennadiy Mokhnenko samler hver morgen sine folk omkring sig og læser digte op om krigens brutalitet, før de alle drager mod fronten.

Nogle tager forplejninger med til de ukrainske soldater i skyttegravene. Andre af hans følgere kæmper ved fronten.

Gennadiy Mokhnenko går i militærtøj og har et sølvkors hængende om halsen.

Gennadiy Mokhnenko har hjulpet de ukrainske soldater siden 2014, men nu har han taget en mere direkte rolle i krigen. Foto: Stefan Weichert

- Jeg finder selv inspiration i den tyske præst Dietrich Bonhoeffer, der blev henrettet af nazisterne, da han planlagde at dræbe Hitler. Det slog fejl. Jeg kan kun selv håbe på, at jeg engang får muligheden for at dræbe Mr. Putin, siger Gennadiy Mokhnenko.

Ekstra Bladet møder Gennadiy Mokhnenko og hans Chaplain Bataljon i den sydukrainske by Zaporizhia, der er blevet deres base, efter at de sidste år måtte trække sig fra Mariupol.

- Det anslås, at russerne har dræbt tusindvis af mennesker i Mariupol. Jeg kan ikke begribe det. Det er forfærdeligt. Vi er nødt til at stoppe dem. Vi har ikke andet valg, siger han.

En kontroversiel person

Gennadiy Mokhnenko skiller vandene. Nogle ser ham som en stor helt, mens andre kritiserer ham for at søge berømmelse.

Russerne går endnu længere og kalder ham ofte for terrorist og nazist i de russiske medier, hvor Gennadiy Mokhnenko blandt andet beskyldes for at have fået ukrainske børn til at grave skyttegrave under krigen for den ukrainske hær.

En ødelagt kirke afholder ikke Gennadiy Mokhnenko fra sprede kirken budskab. Foto: Stefan Weichert.

I et nyligt indslag på den russiske kanal NTV bliver Gennadiy Mokhnenko beskyldt for at være nazist og bruge en velgørenhedsorganisation til at tvinge mindreårige ind i krigen. De beskyldninger siger 55-årige Gennadiy Mokhnenko er latterlige.

Han forklarer, at russerne også stikker til ham, fordi han har adopteret 36 forældreløse børn gennem årene. Han har selv tre biologiske børn, og 11 af børnene, der nu er voksne, kæmper ved fronten for Ukraine. Det er han stolt af.

- "Ruslands hær dræbte en af mine døtre. De dræbte hende i Mariupol. Det er det 21. århundrede, og russiske kampvogne dræbte min datter" fortæller præsten.

- Fire af mine sønner har været såret. Jeg takker Gud for, at tre ikke var så meget, men en mistede sin hånd og hans øje. Ruslands hær dræbte en af mine døtre. De dræbte hende i Mariupol. Det er det 21. århundrede, og russiske kampvogne dræbte min datter.

- Der er noget på vej

Efter morgenmødet sætter Gennadiy Mokhnenko sig ind i bilen med kurs mod en landsby nær fronten i Sydukraine. Bilen er lastet med medicin og andre forplejninger til de ukrainske soldater, der forsøger at bryde igennem de russiske forsvarsværker.

Bilen snor sig på de små veje frem til et lille forladt hus, mens udgående artilleri kan høres i baggrunden. Her sover de ukrainske soldater i telte under træerne. En blodig fragmentationsvest ligger på jorden ved landsbyhuset.

- Vi mistede en kammerat ved fronten i går og tre andre blev sårede. Der er virkelig hårde kampe lige nu, siger en af soldaterne til Ekstra Bladet uden at oplyse sit navn.

Må kæmpe videre

Gennadiy Mokhnenko læsser forplejningerne af, før turen går tættere på fronten til nogle soldater, der står ved en amerikansk infanteri-kampvogn og venter på ordrer. Der er stille i dag, men Gennadiy Mokhnenko er sikker på, at ukrainerne har noget under opsejling.

Gennadiy Mokhnenko og hans bataljon hjælper også med nødhjælp til civile. Foto: Stefan Weichert

De ukrainske soldater har haft svært ved at trænge gennem de russiske forsvarsværker, men i den seneste tid er der begyndt at komme sprækker i den russiske front, forklarer Gennadiy Mokhnenko.

- Jeg tror, at der er noget stort på vej. Jeg kan kun håbe, så vi kan smide russerne ud, siger Gennadiy Mokhnenko.

- Gud giver os fri vilje

Gennadiy Mokhnenko kæmper selv med at finde sin rolle i krigen. Førhen havde han det som princip, at han aldrig selv ville holde et våben i hånden, men den russiske invasion har fået ham til at genoverveje sin rolle som præst og forholdet til godt og ondt.

- Gud giver os friheden til at gøre gode eller dårlige ting. Han giver os valget. Dem, der vil dræbe, kan dræbe. Dem, der vil voldtage, kan voldtage. Det er op til os her, der vil det gode, at stoppe dem. Det er ikke Guds rolle. Vi kæmper for frihed nu for at stoppe disse skurke, siger Gennadiy Mokhnenko, der har følgere, der kæmper flere steder på fronten.

Gennadiy Mokhnenko ser det som sin opgave at levere hjælp til soldaterne. Foto: Stefan Weichert

- Jeg har hørt, at nogle fra Vesten mener, at vi skal søge om fred. Give noget territorium til russerne for fred. Men sådan en fred er kun midlertidig. Du kan aldrig lave fred med det onde. Det skal besejres, forklarer Gennadiy Mokhnenko.