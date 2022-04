Tilbage mod Kiev

En rullekuffert, en lille rygsæk og en bærepose fra Jysk er det eneste 23-årige Sophia har med sig på banegården i den polske flygtningeby Przemysl. På skødet sover hendes to-årige søn Aaron, mens de venter i køen for at købe billetter til toget mod Kiev.

- Min mand har kæmpet i krigen, men er lige kommet tilbage til vores hus i dag. Nu tager vi afsted og glæder os til at se ham og vores hjem, forklarer Sophia.

Sophia og familien bor i Chaiky, som er en af Kievs vestlige forstæder, der kun ligger få kilometer fra byerne Irpin og Bucha. Bucha har i de seneste dage fået enorm opmærksomhed på grund af de mange døde og hvad der ligner en ekstrem voldsom russisk massakre på civile ukrainere. Nu hvor russerne har trukket sig væk fra hovedstaden skal den lille familie genforenes i Kievs forstæder.

- Vi forlod Kiev den 24. februar, da invasionen kom. Vi har boet hos noget familie i Brandenburg i Tyskland, men det bliver godt at komme hjem til vores hus, fortæller Sophia til Ekstra Bladet.

Her er det Sophia og Aron på 2 år, som er på vej hjem fra Tyskland til deres hjem tæt på Irpin. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Flygtninge tager den modsatte vej

Przemysl er en stor flygtningecentral, der videreformidler mange af de over fire millioner flygtninge, som har forladt Ukraine siden krigens start. Banegården har været genstand for kaotiske scener, fordi mange tusinde flygtninge har passeret igennem.

Men nu er der altså også ukrainere, som tager den anden vej. I banegårdshallen mødte Ekstra Bladet en række ukrainere, som på grund af russernes tilbagetrækning vover pelsen og forsøger at vende tilbage til deres hjem. De fleste af dem, som vi talte med skulle til Kiev, men andre ville også forsøge at komme andre steder hen i det krigshærgede land.

- Sikkerheden er ikke 100 procent i top. Men der er ikke nogen russere i min by. Så derfor tør jeg godt tage tilbage, forklarer Julia, som bor i Poltava, der kun ligger to timer fra den belejrede storby Kharkiv.

8-årige Anastasia sammen med sin kat Busia. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Hjem tæt på angreb

Efter 45 minutters venten får Sophia endelig købt billetter mod hovedstaden og kan slæbe den sovende søn og deres få ejendele væk fra køen. Deres hjemby i Kievs forstæder har været genstand for russiske missil- og artilleriangreb, samt få kampe uden for byen i starten af krigen. Kun et skovområde adskiller familiens hjem fra Irpin, som har været genstand for nogle af de voldsomste kampe i Kiev. Og et par ekstra kilometer i nordøstlig retning ligger Bucha, hvor hele verdens øjne har været rettet mod de seneste par dage.

- Det bliver dejligt at komme hjem igen, og jeg håber, at russerne ikke kommer tilbage, fortæller Sophia til Ekstra Bladet.