Titusind turister evakueres i Australien - 17 meldt savnet

Titusindvis af turister er beordret evakueret fra Australiens sydøstkyst.

I turistdestinationen Batesman Bay øst for Australiens regeringsby og hovedstad, Canberra, har turister fået 48 timer til at forlade kystbyen på grund af de massive brande i området.

Brandberedskabet i delstaten New South Wales (NSW) har lavet en evakueringszone for turister, der strækker sig 200 kilometer langs den normalt smukke sydøstkyst.

Tidligt torsdag morgen er evakueringszonen blevet udvidet til også at gælde området omkring Jervis Bay, der også er en yderst populær destination for turister, som ligger blot få timer syd for Sydney.

Dermed strækker zonen sig langs det meste af østkysten syd for Sydney i delstaten New South Wales og hele vejen ned til og ind i delstaten Victoria.

- Det er vitalt og kritisk, siger transportminister i NSW, Andrew Constance, ifølge det australske medie ABC.

- Alle skal forlade området. Vi får en værre dag på lørdag, end hvad vi hidtil har oplevet, siger han.

Premierminister i delstaten Victoria, Daniel Andrews, siger ifølge The Guardian, at 17 personer er meldt savnet efter brande i området East Gippsland.

Turisterne skal forlade området inden lørdag, hvor temperaturerne forventes at være over 40 grader med voldsomme vindhastigheder.

Vejret bliver ifølge brandvæsnet ligesådan, hvis ikke værre, end tirsdag, der markerede den dødeligste dag i den igangværende brandsæson.

Siden mandag er syv personer blevet dræbt i brandene, herunder en 28-årig frivillig brandmand, der ventede barn med sin hustru, og en far og en søn, der blev fundet døde i byen Cobargo.

Over 1000 hjem er blevet ødelagt i brandene, der har nedbrændt over 5,5 millioner hektar jord. Det svarer til mere end Danmarks areal.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters vil militæret sende fly og skibe ind til at hjælpe med at evakuere de tusinder af mennesker.

Mange af vejene er spærret grundet brandene, hvilket har skabt enorme trafikkøer.

Australiens premierminister, Scott Morrison, holdt natten til torsdag dansk tid det første pressemøde siden de mange dødsfald tirsdag.

Her fik Morrison flere spørgsmål om Australiens store udvinding af fossile brændstoffer som kul.

- Vores politik om at reducere udledning af drivhusgasser skal beskytte miljøet og nedbringe risikoen for, hvad vi ser i dag, samtidig med at vi sikrer borgernes job over hele landet, siger han ifølge The Guardian.

- Vi har reduceret udledningen med 50 millioner ton mere end den tidligere regering, siger Scott Morrison.

I Canberra er byen lagt ned på grund af den giftige røg fra brandene i området. Det australske postvæsen har annonceret, at det ikke leverer post, før røgen har lagt sig.

Luftkvalitet måles i et aqi-indeks, der målet antallet af giftige partikler i luften.

I Canberra er tallet 560. Når tallet er over 200, betegnes det som sundhedsfarligt, som er det værste niveau.

Det er dog ingenting i forhold til 1. januar, hvor tallet nåede rekordhøje 4650 i forstaden Monash og 3463 i byen. Det var den værste luftkvalitet noget sted på Jorden, skriver Canberra Times.

Til sammenligning lyder tallet på Østerbro i København 23.

Hvis du er dansker og er i området, så opfordrer Udenrigsministeriet til, at du holder tæt øje med situationen.