Titusinder demonstrerer i USA mod våbenvold

Over store dele af USA er titusindvis af mennesker lørdag ude i gader og stræder med opfordring til de amerikanske politikere om at indføre skrappere våbenlove.

- Beskyt mennesker i stedet for pistoler, lyder det på et af de mange skilte i USA's hovedstad, Washington D.C.

- Frygt hører ikke hjemme i vores skoler, lyder et andet.

I Washington D.C. strømmer tusindvis af mennesker lørdag til National Mall, det store grønne område omkring Kongressen og Det Hvide Hus.

Her er der placeret over 45.000 hvide vaser med hvide blomster i. Én vase for hvert menneske, der blev dræbt med et skydevåben i USA i 2020. Godt halvdelen af dem er selvmord.

- Nok er nok, siger byens borgmester, Muriel Bowser, i en tale.

Organisationen March for Our Lives, der blev dannet af overlevende fra et blodigt skyderi på et gymnasium i Parkland, Florida i 2018, forventer omkring 50.000 deltagere alene i Washington D.C.

Der er arrangeret over 450 demonstrationer rundt om i landet. Det omfatter de fleste storbyer som blandt andet New York, Chicago, Los Angeles og i Miami-forstaden Parkland.

- De eneste, der har magt til at få ændret våbenlovene, er os vælgere, siger pårørende og aktivist Gayle Schwartz i en tale ved demonstrationen i Parkland.

- Vi er trætte af politikere, der nægter at hjælpe vores uskyldige elever, siger hun ifølge dpa.

17 blev dræbt og 17 såret ved skyderiet på gymnasiet i Parkland for fire år siden.

En af de Parkland-elever, der var med til at stifte March for Our Lives, holdt en følelsesladet tale i Washington D.C., hvor hovedbudskabet var, at politikernes manglende handling koster amerikanske menneskeliv.

- Vi bliver myrdet, siger aktivisten, X Gonzalez, der tidligere hed Emma Gonzalez, ifølge Reuters.

- Kongressen har intet gjort for at forhindre det.

Umiddelbart er der ikke udsigt til, at våbenlovene bliver strammet. Modstand blandt republikanske politikere betyder, at lovforslag om stramning bliver nedstemt i Senatet.

Lørdagens demonstrationer kommer efter det seneste skoleskyderi den 24. maj i Uvalde i Texas, hvor 19 børn og to lærere blev dræbt.

Ti dage tidligere var ti mennesker blevet dræbt i et skyderi i et supermarked i Buffalo, New York. Gerningsmanden var en 18-årig hvid mand, mens ofrene alle var sorte.