To døde og 23 såret i eksplosion ved shoppingcenter i Filippinerne

Mindst to er døde og 23 mennesker er såret efter en eksplosion ude foran et shopping-center i det sydlige Filippinerne

Der har været en eksplosion ude foran shoppingcenteret South Seas Mall i Cobato City i Filippinerne. Mindst to mennesker har mistet livet, og 23 er såret. Alle er sendt til lokale hospitaler.

Det skriver CNN.

Politiets talsmand Christopher Lee fortæller til det amerikanske medie, at der muligvis er tale om en bombe.

Ifølge et filippinsk nyhedsbureau er politiet stadig i gang med at undersøge, om eksplosionen skyldes en bombe, eller om det kan være ulovligt fyrværkeri, der uheldigvis sprang i luften i området.

Den lokale præst Jewel Blake H. Lumasag fortæller til CNN, at han var på vej i centret, da eksplosionen skete. Han fortæller til mediet, at politiet bad ham forlade området, fordi de frygtede, at det var en bombe.

Imod menneskeheden

I et Facebook-opslag kalder borgmesteren Frances Cynthia Guiani-Sayadi eksplosionen for en 'handling imod menneskeheden'.

'Det her er ikke bare en tilfældig terrorist-handling men en handling imod menneskeheden', skriver borgmesteren.