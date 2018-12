To dræbt da turistbus ramte vejsidebombe i Egypten

To turister er blevet dræbt, da en turistbus ramte en vejsidebombe tæt ved de berømte pyramider i Giza

To personer er dræbt og yderligere 12 er såret, da den turistbus, de sad i, ramte en vejsidebombe. Turistbussen befandt sig nær pyramiderne i Giza i Egypten, da ulykken fandt sted.

Ifølge CNN, så skulle der have været 14 vietnamesiske turister og to egyptiske guides ombord på bussen, da den ramte vejsidebomben. De to dræbte er fra gruppen af turister.

Det bekræfter den egyptiske indenrigsminister til CNN.

To blev dræbt og yderligere 12 blev såret fredag aften i Giza, Egypten. Foto: Mohamed El-Shahed /Ritzau Scanpix

To vietnamesiske turister mistede livet, da en turistbus fredag ramte en vejsidebombe i Egypten. Foto: Mohamed El-Shahed /Ritzau Scanpix

De 12 andre, som befandt sig i bussen på ulykkestidspunktet er såret.

Giza er et område, som ikke ligger langt fra Egyptens hovedstad, Kairo.

Militante islamister har de seneste år kæmpet mod det egyptiske militær på Sinaihalvøen. Det er første gang i to år, at kampene mellem militæret og de militante islamister har haft dødelige konsekvenser for turister.