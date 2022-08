To fly kolliderer: Flere dræbt i Californien

Flere mennesker er døde, efter at to fly kolliderede i luften over en lufthavn på Californiens centrale kyst torsdag eftermiddag lokal tid.

Det oplyser lokale myndigheder ifølge NBC News.

Ulykken skete ved Watsonville Municipal Airport.

Ifølge talskvinde for myndighederne i byen Watsonville Michelle Pulido er antallet af dræbte indtil videre ukendt.

Pulido fortæller, at de to fly styrtede ned ved lufthavnen, mens de forsøgte at lande. Ulykken skete lige før klokken 15.00 lokal tid.

Ifølge den amerikanske luftfartsmyndighed (FAA) er der tale om et Cessna 340-fly med to personer om bord og et Cessna 152-fly med én person om bord.

Begge fly var i færd med at lande, da de kolliderede, oplyser FAA.

Den lokale avis The Pajaronian skriver, at de omkomne er to mænd, en kvinde og en hund. Det er endnu ikke bekræftet.

Vidner så ulykken

Et øjenvidne ved navn Steve fortæller til avisen, at flyenes vinger ramte hinanden, da de forsøgte at lande. Et af flyene blev angiveligt vendt på siden, før det styrtede ned ved starten af landingsbanen.

Imens fortsatte det andet fly ned ad landingsbanen, før det endte i en flyhangar.

Flyhangaren fik store skader, skriver The Pajaronian.

Et andet øjenvidne ved navn Franky Herrera fortæller, at han også så kollisionen i luften.

- Jeg havde netop sat en ven af, da jeg så flyene ramme hinanden, siger han til den lokale avis.

- Det lille fly styrtede direkte ned og ramte jorden. Det andet fortsatte lidt endnu, før det styrtede ned, tilføjer han.

Det står ikke umiddelbart klart, hvorfor de to fly tilsyneladende kolliderede. Myndighederne i Watsonville oplyser ifølge NBC News, at en efterforskning af ulykken er undervejs.

Watsonville ligger godt 100 kilometer sydøst for San Francisco.