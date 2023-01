To indiske jagerfly kolliderer under øvelse og styrter ned

To jagerfly fra det indiske luftvåben er styrtet ned lørdag, efter at de tilsyneladende er kollideret under en øvelse cirka 300 kilometer syd for hovedstaden New Delhi.

Det fortæller politi på ulykkesstedet.

En af piloterne er fundet. Vedkommende har kvæstelser efter styrtet, men det fremgår ikke, hvor alvorligt det står til.

Den anden pilot er lørdag morgen dansk tid endnu ikke fundet.

De to styrt er blot de seneste i en række flyulykker, der har ramt det indiske luftvåben. I oktober omkom fem soldater, da deres helikopter styrtede ned i delstaten Arunachal Pradesh.

Det var anden ulykke i delstaten den måned, hvor en militærhelikopter var styrtet. I den første ulykke omkom piloten om bord på helikopteren.